Порция предновогодних анекдотов для самых грустных

Очень забавная подборка шуток, которые сделают ваш день веселым

Пускай погода за окном не портит ваше настроение. "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов, которые подарят вам улыбку.

Ох, уж эта декабрьская зарплата с привкусом безудержного кутежа и посленовогоднего нищебродства до январской.

КАК ВСТРЕЧАТЬ НОВЫЙ ГОД 1. Начните обсуждать этот вопрос с друзьями. 2. Продолжайте обсуждение этого вопроса до 31 декабря. 3. Оторвитесь от компьютера на пять минут, чтобы покушать салат. 4. Ложитесь спать. Готово! Вы восхитительны!

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Судья: - Свидетель, что вы делали 16 декабря 1989 года в 11 часов 42 минуты? - Ну, я сидел дома… в кресле… с календарем в руках… смотрел на часы…

Если верить встроенному календарю, мой смартфон собирается жить до 31 декабря 2069 года… вот наивный…

Конец декабря. На столбе болтается объявление: "Вы можете заказать Деда Мороза и Снегурочку по телефону…" Держась за столб, стоит пьяный и горько рыдает: - Киллеры! Изверги! Деда Мороза и того заказали…

Еще больше смешных анекдотов на день в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о тёщах и зятьях, вам сюда.