Порция предновогодних анекдотов для самых грустных
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Пускай погода за окном не портит ваше настроение. "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов, которые подарят вам улыбку.
Ох, уж эта декабрьская зарплата с привкусом безудержного кутежа и посленовогоднего нищебродства до январской.
КАК ВСТРЕЧАТЬ НОВЫЙ ГОД
1. Начните обсуждать этот вопрос с друзьями.
2. Продолжайте обсуждение этого вопроса до 31 декабря.
3. Оторвитесь от компьютера на пять минут, чтобы покушать салат.
4. Ложитесь спать.
Готово! Вы восхитительны!
Судья:
- Свидетель, что вы делали 16 декабря 1989 года в 11 часов 42 минуты?
- Ну, я сидел дома… в кресле… с календарем в руках… смотрел на часы…
Если верить встроенному календарю, мой смартфон собирается жить до 31 декабря 2069 года… вот наивный…
Конец декабря. На столбе болтается объявление: "Вы можете заказать Деда Мороза и Снегурочку по телефону…"
Держась за столб, стоит пьяный и горько рыдает:
- Киллеры! Изверги! Деда Мороза и того заказали…
Еще больше смешных анекдотов на день в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о тёщах и зятьях, вам сюда.