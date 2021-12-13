Укр

Впусти шутку в свой дом: уморительные вечерние анекдоты

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
53
Впусти шутку в свой дом: уморительные вечерние анекдоты

Смешные анекдоты, которые поднимут вам настроение

Посмейтесь вместе с нами! Новая позитивная подборка анекдотов от "Телеграфа" подарит вам заряд бодрости и хорошего настроения на целый вечер.

Утро 1 января смахивает на кадры из "Обителя зла"… Ветер перекидывает бумажки по пустынным улицам, машины почти не ездят и одинокие зомби передвигаются слегка покачиваясь и нечленораздельно мыча…

Начальник тюрьмы обращается к смертнику, сидящему на электрическом стуле:

- Ваше последнее желание?

- Пожалуйста, держите меня за руку. Мне так будет спокойнее.

- Мне нравится моя работа. Часто езжу в разные интересные места, встречаюсь с представителями самых разных слоев общества, вижу людей в необычном ракурсе.

- А что у вас за профессия?

- Снайпер.

- Я слышал, что ваша помолвка с Ингрид не состоится?

- Да. А ты бы рискнул вступить в брак с человеком, эгоистичным до мозга костей, за которым к тому же тянется шлейф любовных приключений?

- Нет, ни за что!

- Вот видишь! Ингрид тоже не захотела…

Три мужика бегут за отходящим поездом. Двое успевают запрыгнуть, третий остается и заливается хохотом. Дежурный по вокзалу:

- Ну и что смешного?

- Да эти два мудака меня провожали!

Еще больше смешных анекдотов на вечер в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками об армии, вам сюда.

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты
Теперь уже экс-замминистра Александр Гогилашвили
Украина
Паспорт РФ, связь с боевиками «Оплота» и жена-подруга президента: чем известен Александр Гогилашвили
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Теперь уже экс-замминистра Александр Гогилашвили
Паспорт РФ, связь с боевиками «Оплота» и жена-подруга президента: чем известен Александр Гогилашвили
Дата публикации
Категория
Тысячу за вакцинацию начнут выдавать с 19 декабря
"Вовину тысячу" за вакцинацию от COVID-19 можно будет потратить на лекарства, но это касается не всех
Дата публикации
Категория
В сгоревшем автомобиле нашли автомат с дистанционным управлением
Хотел убить депутата, но не получилось: новые подробности ЧП с автомобилем в Днепре
Дата публикации
Категория
После столкновения с пешеходами авто протаранило дорожный знак, дерево и электроопору
Что известно о подростке, который сбил на "зебре" в Луцке 6 человек (видео)
Дата публикации
Категория
NK (Настя Каменских) Фото: facebook.com/nkofficialcom
Перелет бизнес-классом, виски и жвачка: что интересного входит в райдер Насти Каменских