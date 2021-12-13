Впусти шутку в свой дом: уморительные вечерние анекдоты

- Я слышал, что ваша помолвка с Ингрид не состоится?

- Да. А ты бы рискнул вступить в брак с человеком, эгоистичным до мозга костей, за которым к тому же тянется шлейф любовных приключений?

- Нет, ни за что!

- Вот видишь! Ингрид тоже не захотела…