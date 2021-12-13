Впусти шутку в свой дом: уморительные вечерние анекдоты
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Смешные анекдоты, которые поднимут вам настроение
Посмейтесь вместе с нами! Новая позитивная подборка анекдотов от "Телеграфа" подарит вам заряд бодрости и хорошего настроения на целый вечер.
Утро 1 января смахивает на кадры из "Обителя зла"… Ветер перекидывает бумажки по пустынным улицам, машины почти не ездят и одинокие зомби передвигаются слегка покачиваясь и нечленораздельно мыча…
Начальник тюрьмы обращается к смертнику, сидящему на электрическом стуле:
- Ваше последнее желание?
- Пожалуйста, держите меня за руку. Мне так будет спокойнее.
- Мне нравится моя работа. Часто езжу в разные интересные места, встречаюсь с представителями самых разных слоев общества, вижу людей в необычном ракурсе.
- А что у вас за профессия?
- Снайпер.
- Я слышал, что ваша помолвка с Ингрид не состоится?
- Да. А ты бы рискнул вступить в брак с человеком, эгоистичным до мозга костей, за которым к тому же тянется шлейф любовных приключений?
- Нет, ни за что!
- Вот видишь! Ингрид тоже не захотела…
Три мужика бегут за отходящим поездом. Двое успевают запрыгнуть, третий остается и заливается хохотом. Дежурный по вокзалу:
- Ну и что смешного?
- Да эти два мудака меня провожали!
Еще больше смешных анекдотов на вечер в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками об армии, вам сюда.
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