Укр

Ударная доза положительных эмоций с самого утра: прикольные шутки

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Ударная доза положительных эмоций с самого утра: прикольные шутки

Забавная подборка свежих анекдотов, которая не даст вам заскучать

Сделайте весело себе, своим близким и друзьям в такое нелегкое утро вторника. "Телеграф" сделал новую подборку смешных шуток для поднятия настроения.

- Вовочка, сколько будет два плюс два?

- Восемь.

- А десять плюс четыре?

- Двадцать два.

- Кем работает твой папа?

- Официантом.

- То-то я смотрю, ты как-то странно считаешь.

Дорогая, если я соблазню твоего мужа, мы останемся подругами?

- Нет.

- Мы станем врагами?

- Нет.

- А что же тогда?

- Мы будем квиты!

Опытный компьютерщик проводит инструктаж для начинающего пользователя: "Запомни! Самое главное при работе с компьютером — никогда не давать ему понять, что ты торопишься!".

- Петрович, ты в поликлинике у врача был?

- Был.

- И что он тебе сказал?

- Сказал — да не переживайте вы так, мы все тоже когда-нибудь сдохнем…

- Милая, чем это от тебя так замечательно пахнет?

- Духами, которые ты мне вчера подарил!

- Я тебе не дарил духи!

- Дарил, дарил! Посмотри в кошельке!

Еще больше смешных анекдотов на утро в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками про агрономов, вам сюда.