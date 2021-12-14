Ударная доза положительных эмоций с самого утра: прикольные шутки
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Сделайте весело себе, своим близким и друзьям в такое нелегкое утро вторника. "Телеграф" сделал новую подборку смешных шуток для поднятия настроения.
- Вовочка, сколько будет два плюс два?
- Восемь.
- А десять плюс четыре?
- Двадцать два.
- Кем работает твой папа?
- Официантом.
- То-то я смотрю, ты как-то странно считаешь.
Дорогая, если я соблазню твоего мужа, мы останемся подругами?
- Нет.
- Мы станем врагами?
- Нет.
- А что же тогда?
- Мы будем квиты!
Опытный компьютерщик проводит инструктаж для начинающего пользователя: "Запомни! Самое главное при работе с компьютером — никогда не давать ему понять, что ты торопишься!".
- Петрович, ты в поликлинике у врача был?
- Был.
- И что он тебе сказал?
- Сказал — да не переживайте вы так, мы все тоже когда-нибудь сдохнем…
- Милая, чем это от тебя так замечательно пахнет?
- Духами, которые ты мне вчера подарил!
- Я тебе не дарил духи!
- Дарил, дарил! Посмотри в кошельке!
Еще больше смешных анекдотов на утро в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками про агрономов, вам сюда.