Я пытаюсь потерять вес, но он все время меня находит: веселая подборка анекдотов на день

Порция смешных анекдотов, после прочтения которых вы будете смеяться весь день

Чтобы вы не скучали в этот пасмурный вторник, "Телеграф" составил для вас новую подборку смешных шуток для поднятия настроения.

Если о творчестве человека говорят «чувствуется школа», то часто имеют в виду, что до института дело не дошло.

Биологу, который выведет штамм вируса, вызывающего у женщин аллергию на драгоценности, все женатые мужчины сбросятся на двойную Нобелевскую премию.

— Скажите, а кто у вас в семье главный? — Ну не знаю, жена, когда оставляет меня дома одного с сыном, всегда говорит, что я за старшего.

— Петрович, ты машину новую купил? Ты же сторож в зоопарке. Откуда у тебя деньги? — Откуда, откуда… От верблюда… — Кстати, а где верблюд?!

— Я с кота пример беру — вот где смесь эгоизма, пофигизма и полного отсутствия душевных терзаний. — Да, коты такие… Я когда собаку ругаю, она уши поджимает, глаза опускает. А если кота, то он ещё подойдёт и укусит за ногу, чтобы не орала на его величество.

Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками про агрономов, вам сюда.