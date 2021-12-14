Я пытаюсь потерять вес, но он все время меня находит: веселая подборка анекдотов на день
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Чтобы вы не скучали в этот пасмурный вторник, "Телеграф" составил для вас новую подборку смешных шуток для поднятия настроения.
Если о творчестве человека говорят «чувствуется школа», то часто имеют в виду, что до института дело не дошло.
Биологу, который выведет штамм вируса, вызывающего у женщин аллергию на драгоценности, все женатые мужчины сбросятся на двойную Нобелевскую премию.
— Скажите, а кто у вас в семье главный?
— Ну не знаю, жена, когда оставляет меня дома одного с сыном, всегда говорит, что я за старшего.
— Петрович, ты машину новую купил? Ты же сторож в зоопарке. Откуда у тебя деньги?
— Откуда, откуда… От верблюда…
— Кстати, а где верблюд?!
— Я с кота пример беру — вот где смесь эгоизма, пофигизма и полного отсутствия душевных терзаний.
— Да, коты такие… Я когда собаку ругаю, она уши поджимает, глаза опускает. А если кота, то он ещё подойдёт и укусит за ногу, чтобы не орала на его величество.
Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками про агрономов, вам сюда.