Дожить до пенсии - мечта, прожить на пенсию - искусство: смешные анекдоты про пенсионеров

— Зачем ты ежемесячно тратишь так много денег на лотерею? Ведь шанс выиграть очень ничтожный?

— Я на свою будущую пенсию с зарплаты тоже ежемесячно отчисляю большие деньги, но в лотерею выиграть хоть шанс какой-то есть!