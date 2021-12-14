Дожить до пенсии - мечта, прожить на пенсию - искусство: смешные анекдоты про пенсионеров
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Пускай погода за окном не портит ваше настроение. "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов, которая подарит вам улыбку в этот декабрьский вечер.
Вся прелесть пенсионной реформы в том, что 60-летний мужик в глазах правительства — здоровый, сильный, активный альфа-самец. А вот в глазах работодателя — больной, дряхлый, занудный старикашка.
Я уже в том возрасте, когда улыбаюсь не для флирта, а для того, чтобы проверить, нет ли у меня микроинсульта.
Перечислять часть зарплаты в пенсионный фонд — все равно что покупать безалкогольное пиво! Деньги тратишь — эффекта никакого.
— Зачем ты ежемесячно тратишь так много денег на лотерею? Ведь шанс выиграть очень ничтожный?
— Я на свою будущую пенсию с зарплаты тоже ежемесячно отчисляю большие деньги, но в лотерею выиграть хоть шанс какой-то есть!
Жизнь — странная штука: сначала не хочется вставать в школу, потом в университет, потом на работу… А потом… бац! И надо срочно на автобус в 6 утра на другой конец города: там картошка дешевле.
Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о пицце, вам сюда.