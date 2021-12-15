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Квитанции на снег ещё никому не приходили? Подборка веселых анекдотов для настроения

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
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Квитанции на снег ещё никому не приходили? Подборка веселых анекдотов для настроения Новость обновлена 15 декабря 2021, 11:48

Эта подборка веселых шуток поднимет вам настроение на целый день

Поднимите себе и своим близким настроение в этот хмурый зимний день. "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов, которые заставят смеяться до слез.

На уроке православия:

— Вовочка, как ты думаешь, куда попадают те люди, которые соблюдают все заповеди?

Вовочка:

— В заповедник!

Балалаечник Сидоров быстрее других музыкантов из ансамбля народных инструментов натирает картошку на драники.

Хочу быть настолько богатой, чтобы перед праздником можно было не убираться, а просто сжигать дом и переезжать в новый!

— Мне нравится моя работа. Часто езжу в разные интересные места, встречаюсь с представителями самых разных слоев общества, вижу людей в необычном ракурсе.

— А что у вас за профессия?

— Снайпер.

 У нас в компании был парень, погоняло «телепорт». После больших гулянок он наутро звонил по друзьям и спрашивал как он добрался до дома.

Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о стоматологах, вам сюда.

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