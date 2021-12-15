Квитанции на снег ещё никому не приходили? Подборка веселых анекдотов для настроения
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Поднимите себе и своим близким настроение в этот хмурый зимний день. "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов, которые заставят смеяться до слез.
На уроке православия:
— Вовочка, как ты думаешь, куда попадают те люди, которые соблюдают все заповеди?
Вовочка:
— В заповедник!
Балалаечник Сидоров быстрее других музыкантов из ансамбля народных инструментов натирает картошку на драники.
Хочу быть настолько богатой, чтобы перед праздником можно было не убираться, а просто сжигать дом и переезжать в новый!
— Мне нравится моя работа. Часто езжу в разные интересные места, встречаюсь с представителями самых разных слоев общества, вижу людей в необычном ракурсе.
— А что у вас за профессия?
— Снайпер.
У нас в компании был парень, погоняло «телепорт». После больших гулянок он наутро звонил по друзьям и спрашивал как он добрался до дома.
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