Нервные клетки не восстанавливаются, а жировые не останавливаются: веселые анекдоты и шутки на вечер
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Поднимите себе и своим близким настроение в этот хмурый зимний вечер. "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов, которые заставят смеяться до слез.
- Мальчик, тебя как зовут?
- Как и папу.
- А папу как зовут?
- Как и меня.
- Ну, а обоих то как вас зовут?!
- Одинаково!
Если посмотреть сначала советские концерты, а затем современные — то станет очевидно, что музыкальный застой сменился музыкальным отстоем.
- Вы братья?
- Нет, мы близнецы!
- А братья и близнецы — не одно и то же?
- Не всегда. Мы, например, сестры.
Начальник тюрьмы обращается к смертнику, сидящему на электрическом стуле:
- Ваше последнее желание?
- Пожалуйста, держите меня за руку. Мне так будет спокойнее.
- Я вот не пойму, ты дома или на работе живешь?
- Я и сам не пойму.
- Говорят, что дом у человека там, где зарядное от мобильника.
- Так я его всегда с собой ношу.
- Ясно, бомж.
Еще больше смешных анекдотов о евреях в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о женихах, вам сюда.