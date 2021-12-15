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Нервные клетки не восстанавливаются, а жировые не останавливаются: веселые анекдоты и шутки на вечер

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Нервные клетки не восстанавливаются, а жировые не останавливаются: веселые анекдоты и шутки на вечер Новость обновлена 15 декабря 2021, 17:06

Самые смешные анекдоты про евреев, которые насмешат вас до слез

Поднимите себе и своим близким настроение в этот хмурый зимний вечер. "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов, которые заставят смеяться до слез.

- Мальчик, тебя как зовут?

- Как и папу.

- А папу как зовут?

- Как и меня.

- Ну, а обоих то как вас зовут?!

- Одинаково!

Если посмотреть сначала советские концерты, а затем современные — то станет очевидно, что музыкальный застой сменился музыкальным отстоем.

- Вы братья?

- Нет, мы близнецы!

- А братья и близнецы — не одно и то же?

- Не всегда. Мы, например, сестры.

Начальник тюрьмы обращается к смертнику, сидящему на электрическом стуле:

- Ваше последнее желание?

- Пожалуйста, держите меня за руку. Мне так будет спокойнее.

- Я вот не пойму, ты дома или на работе живешь?

- Я и сам не пойму.

- Говорят, что дом у человека там, где зарядное от мобильника.

- Так я его всегда с собой ношу.

- Ясно, бомж.

Еще больше смешных анекдотов о евреях в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о женихах, вам сюда.

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