Синоптики предупреждают — 1 января выброс перегара в атмосферу: забавные шутки
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На нашем сайте собраны только самые лучшие анекдоты про 1 января. Читаем, улыбаемся, а может даже и смеемся!
На самом деле, 1 января — это подарок от Деда Мороза сисадминам. В этот день они могут спокойно поесть вчерашнего салатика, достать припрятанную бутылку шампанского и поадминистрировать свою любимую сеть спокойно, без юзеров. О чем они мечтали весь прошлый год.
1 января. В квартире раздаётся телефонный звонок. Хозяин, который не так давно уснул после бурного новогоднего празднества, хватает трубку и орёт в неё:
— Какой придурок звонит в семнадцать часов утра?!
Хирург-трансплантолог подбадривает пациента:
— На Новый год сколько людей упьётся и убьётся — будет вам почка!
— У нас самый экстремальный месяц — январь! Новый Год, Рождество, Старый Новый Год…
— А зачем нам Старый Новый Год?
— Это контрольный: в печень!
— Мужчина, Вы покупаете ёлку или нет?! Что Вы её щупаете?
— А есть такая же, но с мягкими иголками?
— Вы боитесь что дети уколются?
— Дети уже выросли. Я хочу угодить коту.
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