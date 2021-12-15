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Синоптики предупреждают — 1 января выброс перегара в атмосферу: забавные шутки

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Синоптики предупреждают — 1 января выброс перегара в атмосферу: забавные шутки

Свежая порция новогоднего юмора

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На самом деле, 1 января — это подарок от Деда Мороза сисадминам. В этот день они могут спокойно поесть вчерашнего салатика, достать припрятанную бутылку шампанского и поадминистрировать свою любимую сеть спокойно, без юзеров. О чем они мечтали весь прошлый год.

1 января. В квартире раздаётся телефонный звонок. Хозяин, который не так давно уснул после бурного новогоднего празднества, хватает трубку и орёт в неё:

— Какой придурок звонит в семнадцать часов утра?!

Хирург-трансплантолог подбадривает пациента:

— На Новый год сколько людей упьётся и убьётся — будет вам почка!

— У нас самый экстремальный месяц — январь! Новый Год, Рождество, Старый Новый Год…

— А зачем нам Старый Новый Год?

— Это контрольный: в печень!

— Мужчина, Вы покупаете ёлку или нет?! Что Вы её щупаете?

— А есть такая же, но с мягкими иголками?

— Вы боитесь что дети уколются?

— Дети уже выросли. Я хочу угодить коту.

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Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты