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Супружеский долг необязательно отрабатывать дома: анекдоты на день, которые улыбнут

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Супружеский долг необязательно отрабатывать дома: анекдоты на день, которые улыбнут Новость обновлена 16 декабря 2021, 11:14

Самая смешная подборка шуток для поднятия настроения

Пускай погода за окном не портит ваше настроение. "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов, которая подарит вам улыбку в этот декабрьский день.

- Сегодня я понял, что такое ремонт.

- И что это?

- Это когда ноги вытираешь не при входе в квартиру, а при выходе из нее.

- Доктор, мне нужно эффективное средство для похудения!

- Нет проблем. Я вам пропишу уголь.

- В порошках или в таблетках?

- В мешках. Вагоны будете разгружать!

Моя стратегия при знакомстве это показать сразу все свои плохие качества. Человек не убежал? Отлично, теперь мы друзья.

- Предположим, адрес совпал, ключ подошел, мебель та же самая. Но вы не могли не заметить, что Надя — это не ваша Галя?!

- Так она в маске была!

- Что это за скелет? Его кто-нибудь уберет?!

- Это скелет уборщицы, его некому убрать…

Еще больше смешных анекдотов на день в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над еврейскими шутками, вам сюда.

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты