Супружеский долг необязательно отрабатывать дома: анекдоты на день, которые улыбнут
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Пускай погода за окном не портит ваше настроение. "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов, которая подарит вам улыбку в этот декабрьский день.
- Сегодня я понял, что такое ремонт.
- И что это?
- Это когда ноги вытираешь не при входе в квартиру, а при выходе из нее.
- Доктор, мне нужно эффективное средство для похудения!
- Нет проблем. Я вам пропишу уголь.
- В порошках или в таблетках?
- В мешках. Вагоны будете разгружать!
Моя стратегия при знакомстве это показать сразу все свои плохие качества. Человек не убежал? Отлично, теперь мы друзья.
- Предположим, адрес совпал, ключ подошел, мебель та же самая. Но вы не могли не заметить, что Надя — это не ваша Галя?!
- Так она в маске была!
- Что это за скелет? Его кто-нибудь уберет?!
- Это скелет уборщицы, его некому убрать…
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