Устал на работе - отвлекись на анекдоте: веселые вечерние шутки
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Поднимите себе и своим близким настроение в этот зимний вечер. "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов, которые заставят смеяться до слез.
После поездки на отдых в Таиланд:
- Мужики — они во всем мужики! Даже среди баб они самые красивые…
Таблетки от склероза обычно пьются так: либо одна раз в месяц, либо все сразу в течение дня.
В детстве я посмотрела на сварку и не ослепла, но и ничего хорошего с тех пор не видела…
- Почему Вы пьете водку?
- Потому что водка жидкая, была бы твердая — я бы ее грыз!
Мужчины, если их слушать, самые смелые, сильные и сексуальные существа на свете. А женщины — самые милые, добрые и совершенные. Если их не слушать.
Еще больше смешных анекдотов на вечер в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о стоматологах, вам сюда.