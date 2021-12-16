Устал на работе - отвлекись на анекдоте: веселые вечерние шутки

Смешные анекдоты на вечер, которые поднимут вам настроение

Поднимите себе и своим близким настроение в этот зимний вечер. "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов, которые заставят смеяться до слез.

После поездки на отдых в Таиланд: - Мужики — они во всем мужики! Даже среди баб они самые красивые…

Таблетки от склероза обычно пьются так: либо одна раз в месяц, либо все сразу в течение дня.

В детстве я посмотрела на сварку и не ослепла, но и ничего хорошего с тех пор не видела…

- Почему Вы пьете водку? - Потому что водка жидкая, была бы твердая — я бы ее грыз!

Мужчины, если их слушать, самые смелые, сильные и сексуальные существа на свете. А женщины — самые милые, добрые и совершенные. Если их не слушать.

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