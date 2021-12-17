Стал намного ближе к природе — совсем озверел: юморные шутки этим утром
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Чтобы вы не грустили в это холодное зимнее утро, "Телеграф" подготовил новую порцию смешных шуток для поднятия настроения.
Девушка прибегает к парню на свидание:
- Вот видишь, я сделала стрижку под мальчика.
- Надеюсь, все остальное осталось под девочку?
Этот момент настал: я за стационарным компьютером полулежа лениво прокручиваю новости перед сном и думаю, почему же он никак не разрядится…
- Это неправда, что женщины не могут хранить тайну. Просто нужно помнить, что это нелегкая задача, и женщины лучше всего справляются с ней коллективно…
- Я ем всего три часа в день.
- Три раза в день, в смысле?
- Нет.
Жена причитает мужу:
- Я была глухая и слепая, когда выходила за тебя замуж!
- Вот видишь, от каких болезней я тебя исцелил!
Еще больше смешных анекдотов на утро в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о женихах, вам сюда.