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Стал намного ближе к природе — совсем озверел: юморные шутки этим утром

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Стал намного ближе к природе — совсем озверел: юморные шутки этим утром

Эта подборка веселых шуток поднимет вам настроение на целый день

Чтобы вы не грустили в это холодное зимнее утро, "Телеграф" подготовил новую порцию смешных шуток для поднятия настроения.

Девушка прибегает к парню на свидание:

- Вот видишь, я сделала стрижку под мальчика.

- Надеюсь, все остальное осталось под девочку?

Этот момент настал: я за стационарным компьютером полулежа лениво прокручиваю новости перед сном и думаю, почему же он никак не разрядится…

- Это неправда, что женщины не могут хранить тайну. Просто нужно помнить, что это нелегкая задача, и женщины лучше всего справляются с ней коллективно…

- Я ем всего три часа в день.

- Три раза в день, в смысле?

- Нет.

Жена причитает мужу:

- Я была глухая и слепая, когда выходила за тебя замуж!

- Вот видишь, от каких болезней я тебя исцелил!

Еще больше смешных анекдотов на утро в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о женихах, вам сюда.

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#Шутки #Юмор #Анекдоты