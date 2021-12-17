"Что нового в школе, Вовочка? — Я с папой двоечника не беседую": эти шутки понравятся всем
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Если вас не радует погода в этот день, "Телеграф" зарядит вас позитивной энергией! Новые анекдоты о Вовочке, которые заставят смеяться до слез.
На уроке учитель говорит:
— Сейчас я расскажу вам, как появился на свете первый человек.
Вовочка с дальней парты:
— Я бы лучше послушал, как появился третий человек!
Мама — Вовочке:
— Садись и расскажи нам какую-нибудь забавную историю.
— Я не могу сесть. Я только что рассказал одну забавную историю папе…
Послушав на ночь сказку "Волк и семеро козлят", Вовочка задал вполне резонный вопрос:
— А где всё это время был папа-козёл?
Сосед застукал Вовочку у себя на яблоне.
— Вовочка, ты опять за свое? Вот я с твоим отцом поговорю!
Вовочка подымает голову вверх и говорит:
— Пап, слезай! Тут с тобой дядя Коля поговорить хочет…
Вовочка спрашивает в аптеке:
— У вас есть какое-нибудь обезболивающее средство?
— А что у тебя болит?
— Пока ничего, но папа пошел на родительское собрание…
Еще больше смешных анекдотов про Вовочку в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о тёщах и зятьях, вам сюда.