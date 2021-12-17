Укр

"Что нового в школе, Вовочка? — Я с папой двоечника не беседую": эти шутки понравятся всем

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
649
"Что нового в школе, Вовочка? — Я с папой двоечника не беседую": эти шутки понравятся всем Новость обновлена 17 декабря 2021, 12:03

Новые анекдоты о школьнике, которые всегда будут в трендах

Если вас не радует погода в этот день, "Телеграф" зарядит вас позитивной энергией! Новые анекдоты о Вовочке, которые заставят смеяться до слез.

На уроке учитель говорит:

— Сейчас я расскажу вам, как появился на свете первый человек.

Вовочка с дальней парты:

— Я бы лучше послушал, как появился третий человек!

Мама — Вовочке:

— Садись и расскажи нам какую-нибудь забавную историю.

— Я не могу сесть. Я только что рассказал одну забавную историю папе…

Послушав на ночь сказку "Волк и семеро козлят", Вовочка задал вполне резонный вопрос:

— А где всё это время был папа-козёл?

Сосед застукал Вовочку у себя на яблоне.

— Вовочка, ты опять за свое? Вот я с твоим отцом поговорю!

Вовочка подымает голову вверх и говорит:

— Пап, слезай! Тут с тобой дядя Коля поговорить хочет…

Вовочка спрашивает в аптеке:

— У вас есть какое-нибудь обезболивающее средство?

— А что у тебя болит?

— Пока ничего, но папа пошел на родительское собрание…

Еще больше смешных анекдотов про Вовочку в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о тёщах и зятьях, вам сюда.

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты