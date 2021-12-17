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Кровати - это просто зарядные устройства для людей: веселые анекдоты на вечер

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Кровати - это просто зарядные устройства для людей: веселые анекдоты на вечер Новость обновлена 17 декабря 2021, 17:09

Свежая вечерняя подборка самых смешных шуток

Пускай погода за окном не портит ваше настроение. "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов, которая подарит вам улыбку в этот декабрьский вечер.

Опытный стоматолог, слушая оперу, определил у Отелло в троечке справа кариес.

— Даш, а что это такое у тебя в холодильнике?

— Это Лешино мясо.

— Это как-то связано с тем, что мы его две недели уже не видели?

Речь комиссара женского батальона перед боем:

— Вы видите неприятеля, вон там, вдали? Так вот, враг заявляет, что наша военная форма нас полнит. (Вдогонку) Эй, пленных не расстреливать!

— Пацаны, спасайте! Срочно нужны деньги на пластическую операцию!

— Сережа, ну мы же тебе говорили: не женись, присмотрись!

Знаешь, в средние века разводов не было.

Надоела жена — пишешь заявление в инквизицию, что она ведьма, и все…

Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о тёщах и зятьях, вам сюда.

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