Кровати - это просто зарядные устройства для людей: веселые анекдоты на вечер
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 224
Пускай погода за окном не портит ваше настроение. "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов, которая подарит вам улыбку в этот декабрьский вечер.
Опытный стоматолог, слушая оперу, определил у Отелло в троечке справа кариес.
— Даш, а что это такое у тебя в холодильнике?
— Это Лешино мясо.
— Это как-то связано с тем, что мы его две недели уже не видели?
Речь комиссара женского батальона перед боем:
— Вы видите неприятеля, вон там, вдали? Так вот, враг заявляет, что наша военная форма нас полнит. (Вдогонку) Эй, пленных не расстреливать!
— Пацаны, спасайте! Срочно нужны деньги на пластическую операцию!
— Сережа, ну мы же тебе говорили: не женись, присмотрись!
Знаешь, в средние века разводов не было.
Надоела жена — пишешь заявление в инквизицию, что она ведьма, и все…
Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о тёщах и зятьях, вам сюда.