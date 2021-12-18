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Читаем и улыбаемся: прикольные анекдоты для настроения с самого утра

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
18
Читаем и улыбаемся: прикольные анекдоты для настроения с самого утра

Новая порция шуток для вашей улыбки в этот хмурый день

Пускай погода за окном не портит ваше настроение. "Телеграф" подготовил новую порцию смешных шуток, которые улыбнут.

Не спешите предлагать женщине руку и сердце. Ну сами подумайте, а вдруг — возьмет, и вы всю жизнь будете слушать, какой вы безрукий и бессердечный.

На днях заходил сосед и одолжил перфоратор на пару часов. Третий день за стеной тишина. Что он сам не сверлит — хрен с ним. Но ведь сейчас мне самому по утрам сверлить нечем!

Если вам за ужином вдруг стало скучно, посреди разговора на отвлеченные темы посмотрите мужу прямо в глаза и спросите: «А кто такая Лена?»

Гугл – мужик!

Заходишь в гугл. Вводишь запрос. Получаешь ответ. Всё.

Яндекс – баба!

Заходишь в яндекс, чтобы ввести запрос, а яндекс тебе: самые свежие новости, инфу про погоду, пробки, коронавирус, сообщения в почте, расписание, сервисы, курсы валют, дзен, видосики… короче, в итоге забываешь, что хотел спросить. Более того, поисковая система сама тебе задаёт вопросы, настойчиво предлагая, чтобы ты сделал её главной!

— Зашла за лекарствами, глянула цены, решила, что дешевле сдохнуть! По пути заглянула в ритуальные услуги, посмотрела на их цены и поперлась обратно в аптеку.

Еще больше смешных анекдотов на утро в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками об армии, вам сюда.

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