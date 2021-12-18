Коротко о самочувствии — шел, упал, уснул: порция анекдотов, которая поднимет настроение
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Посмейтесь вместе с нами! Новая позитивная порция анекдотов от "Телеграфа" подарит вам заряд бодрости и хорошего настроения на целый день.
А еще некоторые не верят в магию. Как стал начальником отдела, весь офис на моих глазах превратился в баранов.
Вовочка спрашивает у матери:
- Мам, а почему ты мне соврала, что мой братик ангелочек.
- Правильно, он ангелочек!
- А почему, когда я его бросил с балкона, он не полетел?
Детство Нострадамуса.
- Мама, а что у нас сегодня на обед?
- А то ты, сволочь, не знаешь.
- Жизнь коротка, искусство вечно!
- Петрович, да ты уже достал: третий час забор докрасить не можешь.
- Мадам, вы позволите вами повосхищаться?
- А руками трогать будете?
- Конечно нет!
- Ну, а смысл тогда?
Еще больше смешных анекдотов на день в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над вечными шутками о Вовочке, вам сюда.