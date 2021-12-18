Укр

Коротко о самочувствии — шел, упал, уснул: порция анекдотов, которая поднимет настроение

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
333
Коротко о самочувствии — шел, упал, уснул: порция анекдотов, которая поднимет настроение Новость обновлена 18 декабря 2021, 11:17

Очередная подборка самых смешных шуток

Посмейтесь вместе с нами! Новая позитивная порция анекдотов от "Телеграфа" подарит вам заряд бодрости и хорошего настроения на целый день.

А еще некоторые не верят в магию. Как стал начальником отдела, весь офис на моих глазах превратился в баранов.

Вовочка спрашивает у матери:

- Мам, а почему ты мне соврала, что мой братик ангелочек.

- Правильно, он ангелочек!

- А почему, когда я его бросил с балкона, он не полетел?

Детство Нострадамуса.

- Мама, а что у нас сегодня на обед?

- А то ты, сволочь, не знаешь.

- Жизнь коротка, искусство вечно!

- Петрович, да ты уже достал: третий час забор докрасить не можешь.

- Мадам, вы позволите вами повосхищаться?

- А руками трогать будете?

- Конечно нет!

- Ну, а смысл тогда?

Еще больше смешных анекдотов на день в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над вечными шутками о Вовочке, вам сюда.

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты