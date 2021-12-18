Ни стыда, ни совести: ничего лишнего: подборка веселых анекдотов на вечер

Пускай ваш вечер будет наполнено позитивом с нашими анекдотами

Поднимите себе и своим близким настроение в этот зимний вечер. "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов, которые заставят смеяться до слез.

Она: — Ты веришь в то, что есть жизнь после смерти? Он: — После твоей – однозначно!

Самая большая в мире ложь — "Я прочел и согласен с условиями пользовательского соглашения".

Постоянно сидеть в соцсетях и гордиться тем, что не смотришь ТВ – всё равно, что сидеть на героине и гордиться тем, что не пьешь.

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Продавщица интим-салона больше всего ненавидит фразу: «А вот лично вы что предпочитаете?».

Аdidаs — крупнеший мировой производитель одежды для поездки в поездах и хождения к ларьку за пивом.

Еще больше смешных анекдотов на вечер в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о стоматологах, вам сюда.