Ни стыда, ни совести: ничего лишнего: подборка веселых анекдотов на вечер
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Поднимите себе и своим близким настроение в этот зимний вечер. "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов, которые заставят смеяться до слез.
Она: — Ты веришь в то, что есть жизнь после смерти?
Он: — После твоей – однозначно!
Самая большая в мире ложь — "Я прочел и согласен с условиями пользовательского соглашения".
Постоянно сидеть в соцсетях и гордиться тем, что не смотришь ТВ – всё равно, что сидеть на героине и гордиться тем, что не пьешь.
Продавщица интим-салона больше всего ненавидит фразу: «А вот лично вы что предпочитаете?».
Аdidаs — крупнеший мировой производитель одежды для поездки в поездах и хождения к ларьку за пивом.
Еще больше смешных анекдотов на вечер в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о стоматологах, вам сюда.