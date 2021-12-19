Уровень игры на гитаре - Ого, это что за нитки? Трунь…: улетные анекдоты на вечер
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Пускай погода за окном не портит ваше настроение. "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов, которые подарят вам улыбку.
Мужик покупает крюк, веревку, мыло и нож. Продавщица спрашивает:
- А нож еще зачем?
- А я бывший оптимист.
- Представляешь, выпустила собаку во двор погулять, а мне звонят из полиции и говорят, что она гоняется за человеком на велосипеде.
- А ты че?
- Да, послала их. У моей собаки нет никакого велосипеда!
- Рабинович, говорят, что вы — убежденный холостяк?
- Да.
- И кто вас в этом убедил?
- Мои бывшие жены.
Французский ресторан. Официант подходит к клиенту:
- Что бы вы хотели заказать?
- Пожалуйста, мне то же самое, что у месье за крайним столиком.
- Это невозможно — он не отдаст!
- Дорогой, нам нужно серьезно поговорить!
- Дорогая, я дрессирую холодец.
- Когда ты найдешь работу?
- Смотри, ты его напугала…
Еще больше смешных анекдотов на вечер в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о тёщах и зятьях, вам сюда.