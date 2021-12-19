Укр

Уровень игры на гитаре - Ого, это что за нитки? Трунь…: улетные анекдоты на вечер

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
31
Уровень игры на гитаре - Ого, это что за нитки? Трунь…: улетные анекдоты на вечер Новость обновлена 19 декабря 2021, 17:25

Забавная подборка свежих анекдотов, которая не даст вам скучать

Пускай погода за окном не портит ваше настроение. "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов, которые подарят вам улыбку.

Мужик покупает крюк, веревку, мыло и нож. Продавщица спрашивает:

- А нож еще зачем?

- А я бывший оптимист.

- Представляешь, выпустила собаку во двор погулять, а мне звонят из полиции и говорят, что она гоняется за человеком на велосипеде.

- А ты че?

- Да, послала их. У моей собаки нет никакого велосипеда!

- Рабинович, говорят, что вы — убежденный холостяк?

- Да.

- И кто вас в этом убедил?

- Мои бывшие жены.

Французский ресторан. Официант подходит к клиенту:

- Что бы вы хотели заказать?

- Пожалуйста, мне то же самое, что у месье за крайним столиком.

- Это невозможно — он не отдаст!

- Дорогой, нам нужно серьезно поговорить!

- Дорогая, я дрессирую холодец.

- Когда ты найдешь работу?

- Смотри, ты его напугала…

Еще больше смешных анекдотов на вечер в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о тёщах и зятьях, вам сюда.

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты