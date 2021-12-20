Улыбнись на все 32: порция забавных шуток, которые заставят смеяться до слез

Уморительные анекдоты, которые поднимут вам настроение с самого утра

Чтобы вы не грустили в это холодное зимнее утро, "Телеграф" подготовил новую порцию веселых анекдотов для поднятия настроения.

Благодаря проведенному социологическому опросу, удалось установить, что начальство и подчиненные не любят друг друга по одной и той же причине — и те, и другие не хотят работать.

Новый год — это такая дурацкая ночь, когда нельзя сидеть в интернете, чтобы сидящие в Новый год в интернете лузеры не подумали, что ты такой же.

- Алло, это бюро добрых услуг? - Да, добрый человек. - А вы можете избить человека? - Ну, если это не добрый человек, то с удовольствием!

- Знаешь правило трех коктейлей? - Больше трех не пить? - После третьего не считать!

- Какой бы ты хотела сувенир из Германии? - BMW…

Еще больше смешных анекдотов на утро в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о неугомонном Вовочке, вам сюда.