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Улыбнись на все 32: порция забавных шуток, которые заставят смеяться до слез

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Улыбнись на все 32: порция забавных шуток, которые заставят смеяться до слез

Уморительные анекдоты, которые поднимут вам настроение с самого утра

Чтобы вы не грустили в это холодное зимнее утро, "Телеграф" подготовил новую порцию веселых анекдотов для поднятия настроения.

Благодаря проведенному социологическому опросу, удалось установить, что начальство и подчиненные не любят друг друга по одной и той же причине — и те, и другие не хотят работать.

Новый год — это такая дурацкая ночь, когда нельзя сидеть в интернете, чтобы сидящие в Новый год в интернете лузеры не подумали, что ты такой же.

- Алло, это бюро добрых услуг?

- Да, добрый человек.

- А вы можете избить человека?

- Ну, если это не добрый человек, то с удовольствием!

- Знаешь правило трех коктейлей?

- Больше трех не пить?

- После третьего не считать!

- Какой бы ты хотела сувенир из Германии?

- BMW…

Еще больше смешных анекдотов на утро в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о неугомонном Вовочке, вам сюда.

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#Шутки #Юмор #Анекдоты