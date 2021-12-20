Улыбнись на все 32: порция забавных шуток, которые заставят смеяться до слез
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Чтобы вы не грустили в это холодное зимнее утро, "Телеграф" подготовил новую порцию веселых анекдотов для поднятия настроения.
Благодаря проведенному социологическому опросу, удалось установить, что начальство и подчиненные не любят друг друга по одной и той же причине — и те, и другие не хотят работать.
Новый год — это такая дурацкая ночь, когда нельзя сидеть в интернете, чтобы сидящие в Новый год в интернете лузеры не подумали, что ты такой же.
- Алло, это бюро добрых услуг?
- Да, добрый человек.
- А вы можете избить человека?
- Ну, если это не добрый человек, то с удовольствием!
- Знаешь правило трех коктейлей?
- Больше трех не пить?
- После третьего не считать!
- Какой бы ты хотела сувенир из Германии?
- BMW…
Еще больше смешных анекдотов на утро в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о неугомонном Вовочке, вам сюда.