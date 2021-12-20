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Настраиваемся на позитив: анекдоты, которые поднимут настроение на целую неделю

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Настраиваемся на позитив: анекдоты, которые поднимут настроение на целую неделю Новость обновлена 20 декабря 2021, 11:18

Очень забавная порция шуток, которые сделают ваш день незабываемым

Чтобы вы не скучали в этот понедельник, "Телеграф" составил для вас новую подборку смешных шуток для поднятия настроения.

Из-за последних тенденций в моде все труднее становится определить, где в магазине мужской отдел, а где женский…

Тамада:

- Дорогие друзья! Сегодня на этой свадьбе собрались лишь самые близкие и самые родные люди. Будет очень трудно спровоцировать драку, но я профессионал!

- Ты нам чай налил?

- Да.

- Сахар положил и себе и мне?

- Да. И себе, и мне.

- Доктор, вы мне вчера на ночь есть запретили, и я простыла!

- А какая связь?

- Я всю ночь у открытого холодильника простояла.

Тяжело нынче отцам. Нужно постоянно следить за тем, что сын скачивает из интернета, а дочь туда выкладывает.

Еще больше смешных анекдотов на день в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о пенсионерах, вам сюда.

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#Шутки #Юмор #Анекдоты