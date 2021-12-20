Впусти шутку в свой дом: уморительные вечерние анекдоты
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Посмейтесь вместе с нами! Новая позитивная подборка анекдотов от "Телеграфа" подарит вам заряд бодрости и хорошего настроения на целый вечер.
Для полного достижения гармонии в жизни достаточно поменять местами две вещи: в 7 утра должно хотеться кушать, а в час ночи — спать.
Сегодня прочитал советы о том, как выжить в кризис: пересесть с личного транспорта на общественный, обедать не в кафе, а в контейнере приносить еду на работу, продукты покупать по акции, одежду на распродажах, в кино ходить не чаще одного раза в месяц… У меня один вопрос! А если я и до кризиса так жил, что делать?
— Ну и куда теперь труп денем?
— Петрович, ты можешь просто, без приколов, положить курицу в морозильник?
— Ты почему ещё трусы не сняла, сейчас мастер придёт отопление ремонтировать ?!
— А у нас что, совсем денег нет ?
— С батареи трусы сними !
Ведь почти у всех же комнаты с прямоугольными углами, тогда почему роботы-пылесосы круглые?
Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками об армии, вам сюда.