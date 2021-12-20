Впусти шутку в свой дом: уморительные вечерние анекдоты

Эта подборка веселых шуток поднимет вам настроение на целый вечер

Посмейтесь вместе с нами! Новая позитивная подборка анекдотов от "Телеграфа" подарит вам заряд бодрости и хорошего настроения на целый вечер.

Для полного достижения гармонии в жизни достаточно поменять местами две вещи: в 7 утра должно хотеться кушать, а в час ночи — спать.

Сегодня прочитал советы о том, как выжить в кризис: пересесть с личного транспорта на общественный, обедать не в кафе, а в контейнере приносить еду на работу, продукты покупать по акции, одежду на распродажах, в кино ходить не чаще одного раза в месяц… У меня один вопрос! А если я и до кризиса так жил, что делать?

— Ну и куда теперь труп денем? — Петрович, ты можешь просто, без приколов, положить курицу в морозильник?

— Ты почему ещё трусы не сняла, сейчас мастер придёт отопление ремонтировать ?! — А у нас что, совсем денег нет ? — С батареи трусы сними !

Ведь почти у всех же комнаты с прямоугольными углами, тогда почему роботы-пылесосы круглые?

Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками об армии, вам сюда.