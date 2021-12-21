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Как объяснить своему лицу в 7 утра, что я не хочу идти на работу в мятом: самые смешные анекдоты на утро

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Как объяснить своему лицу в 7 утра, что я не хочу идти на работу в мятом: самые смешные анекдоты на утро

Порция смешных анекдотов, после прочтения которых вы будете смеяться весь день

Чтобы вы не скучали в этот пасмурный вторник, "Телеграф" составил для вас новую подборку смешных шуток для поднятия настроения.

Есть легенда, что была такая девушка, которая не знала, как выглядят бывшие ее парня и даже не попыталась это выследить.

Рассказ туриста, побывавшего на сафари:

— Когда меня встретил лев, он меня не тронул-наверное подумал, что я слон…

— С чего ты взял?!

— Я сделал такую же кучу!

— Вася, купи своей жене машину.

— Нельзя ей. У неё женский автокретинизм. Переднюю и заднюю путает.

— Передачи путает?

— Нет. Двери.

— Представляешь, выпустила собаку во двор погулять, а мне звонят из полиции и говорят, что она гоняется за человеком на велосипеде.

— А ты чё?

— Да, послала их. У моей собаки нет никакого велосипеда!

Мы в детстве болели реже, чем сейчас наши дети… Вот думаю, что было лечебным: смола с деревьев, зеленые абрикосы, гудрон или кисленькие жопки муравьев?

Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками про агрономов, вам сюда.

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