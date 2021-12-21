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Разбавьте свой день яркими красками: анекдоты для хорошего настроения

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Разбавьте свой день яркими красками: анекдоты для хорошего настроения Новость обновлена 21 декабря 2021, 12:34

Очень смешная новая порция анекдотов, которые сделают ваш вечер незабываемым

Пускай погода за окном не портит ваше настроение. "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов, которые подарят вам улыбку.

Основное правило взаимоотношений пешехода и водителя: каждый из них должен думать, что другой — идиот и в любой момент может совершить хрен знает что.

С дочкой пришли к подруге, у неё кот породы сфинкс. Доча долго смотрела на это лысое чудо и вдруг выдала шёпотом:

— Мам, а это кто?

Я говорю:

— Это котик.

Следующий вопрос меня убил:

— А почему он наизнанку?

Сын спрашивает:

— Папа, а ты ещё растёшь?

— Ну нет, сыночек, я уже давно вырос. — отвечаю сыну

— А чё тогда так много ешь?

Чуть не подавился…

— Сегодня я понял, что такое ремонт.

— И что это?

— Это когда ноги вытираешь не при входе в квартиру, а при выходе из нее.

Жена мужу:

— Ты мне зарплату собираешься отдавать?

Мужик злорадно:

— Не сегодня, у меня голова болит!

Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о стоматологах, вам сюда.

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