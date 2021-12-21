Разбавьте свой день яркими красками: анекдоты для хорошего настроения

С дочкой пришли к подруге, у неё кот породы сфинкс. Доча долго смотрела на это лысое чудо и вдруг выдала шёпотом:

— Мам, а это кто?

Я говорю:

— Это котик.

Следующий вопрос меня убил:

— А почему он наизнанку?