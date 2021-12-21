Разбавьте свой день яркими красками: анекдоты для хорошего настроения
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Пускай погода за окном не портит ваше настроение. "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов, которые подарят вам улыбку.
Основное правило взаимоотношений пешехода и водителя: каждый из них должен думать, что другой — идиот и в любой момент может совершить хрен знает что.
С дочкой пришли к подруге, у неё кот породы сфинкс. Доча долго смотрела на это лысое чудо и вдруг выдала шёпотом:
— Мам, а это кто?
Я говорю:
— Это котик.
Следующий вопрос меня убил:
— А почему он наизнанку?
Сын спрашивает:
— Папа, а ты ещё растёшь?
— Ну нет, сыночек, я уже давно вырос. — отвечаю сыну
— А чё тогда так много ешь?
Чуть не подавился…
— Сегодня я понял, что такое ремонт.
— И что это?
— Это когда ноги вытираешь не при входе в квартиру, а при выходе из нее.
Жена мужу:
— Ты мне зарплату собираешься отдавать?
Мужик злорадно:
— Не сегодня, у меня голова болит!
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