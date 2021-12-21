Лучший подарок на Новый Год — это QR код: позитивные анекдоты на вечер
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Холодный вечер — не повод грустить. "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов, которые зарядят вас позитивной энергией!
— Предположим, адрес совпал, ключ подошёл, мебель та же самая. Но вы не могли не заметить, что Надя — это не ваша Галя?!
— Так она в маске была!
Приезжают муж и жена из роддома. Жена смотрит то на ребёнка, то на мужа, подходит к мужу и даёт ему пощёчину.
— За что?
— А почему ребёнок на соседку похож?
— Почему ураганы обычно называют женскими именами?
— Потому что когда они приходят, то они неистовые и мокрые, а когда уходят, то забирают у тебя дом, машину и другие нажитые вещи.
Приходит старушка в банк, снимает все деньги со счёта, уходит. Через десять минут возвращается и снова кладет всё на счёт.
— Зачем? — спрашивает служащий.
— Да я, сынок, пересчитала, проверила только…
Жена говорит:
— Надо врезать глазок в холодильник, а то откроешь дверцу и час думаешь, чего бы пожрать. А холодильник в это время размораживается…
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