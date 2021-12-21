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Лучший подарок на Новый Год — это QR код: позитивные анекдоты на вечер

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Лучший подарок на Новый Год — это QR код: позитивные анекдоты на вечер Новость обновлена 21 декабря 2021, 17:00

Порция смешных анекдотов, после прочтения которых вы будете смеяться весь вечер

Холодный вечер — не повод грустить. "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов, которые зарядят вас позитивной энергией!

— Предположим, адрес совпал, ключ подошёл, мебель та же самая. Но вы не могли не заметить, что Надя — это не ваша Галя?!

— Так она в маске была!

Приезжают муж и жена из роддома. Жена смотрит то на ребёнка, то на мужа, подходит к мужу и даёт ему пощёчину.

— За что?

— А почему ребёнок на соседку похож?

— Почему ураганы обычно называют женскими именами?

— Потому что когда они приходят, то они неистовые и мокрые, а когда уходят, то забирают у тебя дом, машину и другие нажитые вещи.

Приходит старушка в банк, снимает все деньги со счёта, уходит. Через десять минут возвращается и снова кладет всё на счёт.

— Зачем? — спрашивает служащий.

— Да я, сынок, пересчитала, проверила только…

Жена говорит:

— Надо врезать глазок в холодильник, а то откроешь дверцу и час думаешь, чего бы пожрать. А холодильник в это время размораживается…

Еще больше смешных анекдотов  в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о пицце, вам сюда.

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