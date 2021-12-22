Чем хуже настроение — тем нежнее отбивные: подборка веселых анекдотов для настроения
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Чтобы вы не грустили в это холодное зимнее утро, "Телеграф" подготовил новую порцию уморительных анекдотов для поднятия настроения.
На сайте интернет-игры:
— Таня, давно за вами наблюдаю. Вы так много играете, так быстро набираете уровни. Простите, а сколько вам лет?
— 32. А что?
— Дети тоже играют?
— Их у меня нет!
— Не планируете что ли?
— Это… А вам-то чего надо? Вы кто вообще такой?!
— Я твой муж, дура!
— Я хочу чтобы ты дарил мне цветы каждый день, а не только 8 марта.
— А я хочу, чтобы ты была ведьмой только на Хеллоуин, а не каждый день.
Страны, экспортирующие немытый картофель, занимаются грязным делом: продают по крупицам родную землю.
Охотник завалил огромного кабана, подъехал егерь:
— Лицензия есть?
— Не помню!
— Ну, тогда грузим и в милицию!
С большим трудом загрузили они огромного зверя в машину егеря, выехали на дорогу, едут мимо дома охотника, а тот и говорит:
— Ой, вспомнил, вот лицензия!
— Мы похитили вашу жену. Выкуп 100 000 €, в доказательство высылаем ее палец.
— Идите нафиг. Палец может быть чей угодно, голову пришлите.
Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о сыновьях, вам сюда.