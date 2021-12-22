Чем хуже настроение — тем нежнее отбивные: подборка веселых анекдотов для настроения

На сайте интернет-игры:

— Таня, давно за вами наблюдаю. Вы так много играете, так быстро набираете уровни. Простите, а сколько вам лет?

— 32. А что?

— Дети тоже играют?

— Их у меня нет!

— Не планируете что ли?

— Это… А вам-то чего надо? Вы кто вообще такой?!

— Я твой муж, дура!