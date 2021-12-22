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Чем хуже настроение — тем нежнее отбивные: подборка веселых анекдотов для настроения

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Чем хуже настроение — тем нежнее отбивные: подборка веселых анекдотов для настроения

Уморительные шутки, которые поднимут вам настроение на целый день

Чтобы вы не грустили в это холодное зимнее утро, "Телеграф" подготовил новую порцию уморительных анекдотов для поднятия настроения.

На сайте интернет-игры:

— Таня, давно за вами наблюдаю. Вы так много играете, так быстро набираете уровни. Простите, а сколько вам лет?

— 32. А что?

— Дети тоже играют?

— Их у меня нет!

— Не планируете что ли?

— Это… А вам-то чего надо? Вы кто вообще такой?!

— Я твой муж, дура!

— Я хочу чтобы ты дарил мне цветы каждый день, а не только 8 марта.

— А я хочу, чтобы ты была ведьмой только на Хеллоуин, а не каждый день.

Страны, экспортирующие немытый картофель, занимаются грязным делом: продают по крупицам родную землю.

Охотник завалил огромного кабана, подъехал егерь:

— Лицензия есть?

— Не помню!

— Ну, тогда грузим и в милицию!

С большим трудом загрузили они огромного зверя в машину егеря, выехали на дорогу, едут мимо дома охотника, а тот и говорит:

— Ой, вспомнил, вот лицензия!

— Мы похитили вашу жену. Выкуп 100 000 €, в доказательство высылаем ее палец.

— Идите нафиг. Палец может быть чей угодно, голову пришлите.

Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о сыновьях, вам сюда.

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