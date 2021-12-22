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Заряжаемся позитивным настроением: веселые анекдоты

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Заряжаемся позитивным настроением: веселые анекдоты Новость обновлена 22 декабря 2021, 11:27

Очередная подборка самых смешных анекдотов

Поднимите себе и своим близким настроение в этот холодный зимний день. "Телеграф" подготовил новую порцию смешных шуток, которые улыбнут.

Недавно один опытный мужик в спортзале дал мне совет: "Когда приводишь девушку домой, то надо убрать все стулья, так как у них рефлекс, что нужно сесть на стул. А теперь она сядет на диван или кровать". Лучше совета я не слышал.

Делаем в квартире ремонт. Муж трудится, я кручусь рядом и даю "ценные советы". Муж долго терпит, а потом выдает:

— Как мужики гаремы терпят? Пока всех выслушаешь — уже идиот!

В магазине продавец меняет ценник на ноутбуке с 25 тыс. на 20 тыс.

— С чего это он вдруг так подешевел? — спрашивает покупатель у продавца.

— Новогодние скидки закончились.

Трижды был в гражданском браке. Подскажите, какие льготы положены ветерану гражданской войны?

Берёте 100 г виски, туда наливаете 50 г валерьянки. Два раза в день натощак. Нервов нет ваще-е-е.

Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками об армии, вам сюда.

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