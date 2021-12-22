Заряжаемся позитивным настроением: веселые анекдоты
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Поднимите себе и своим близким настроение в этот холодный зимний день. "Телеграф" подготовил новую порцию смешных шуток, которые улыбнут.
Недавно один опытный мужик в спортзале дал мне совет: "Когда приводишь девушку домой, то надо убрать все стулья, так как у них рефлекс, что нужно сесть на стул. А теперь она сядет на диван или кровать". Лучше совета я не слышал.
Делаем в квартире ремонт. Муж трудится, я кручусь рядом и даю "ценные советы". Муж долго терпит, а потом выдает:
— Как мужики гаремы терпят? Пока всех выслушаешь — уже идиот!
В магазине продавец меняет ценник на ноутбуке с 25 тыс. на 20 тыс.
— С чего это он вдруг так подешевел? — спрашивает покупатель у продавца.
— Новогодние скидки закончились.
Трижды был в гражданском браке. Подскажите, какие льготы положены ветерану гражданской войны?
Берёте 100 г виски, туда наливаете 50 г валерьянки. Два раза в день натощак. Нервов нет ваще-е-е.
Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками об армии, вам сюда.