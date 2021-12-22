Развелись через месяц, потому что коты не сошлись характерами: смешные анекдоты на вечер

Очень смешная новая порция анекдотов, которые сделают ваш вечер незабываемым

Пускай погода за окном не портит ваше настроение. "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов, которая подарит вам улыбку в этот декабрьский вечер.

В школе волшебников, ученики делятся по успеваемости на чародеев, на магов и на дубов-колдунов!

Я ещё никогда в жизни так не завидовал голубям, потому что они, пролетая над моей работой, могут на неё насрать, а я нет.

— Я пришел на собеседование. — Отлично у вас есть опыт? — Да это моё двадцатое собеседование.

В каждой женщине есть загадка: обидится - хрен разгадаешь на что…

Шоколад делают из зёрен какао, а зёрна какао растут на дереве, которое является растением. Так что шоколад — это салат!

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