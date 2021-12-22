Развелись через месяц, потому что коты не сошлись характерами: смешные анекдоты на вечер
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 265
Пускай погода за окном не портит ваше настроение. "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов, которая подарит вам улыбку в этот декабрьский вечер.
В школе волшебников, ученики делятся по успеваемости на чародеев, на магов и на дубов-колдунов!
Я ещё никогда в жизни так не завидовал голубям, потому что они, пролетая над моей работой, могут на неё насрать, а я нет.
— Я пришел на собеседование.
— Отлично у вас есть опыт?
— Да это моё двадцатое собеседование.
В каждой женщине есть загадка: обидится - хрен разгадаешь на что…
Шоколад делают из зёрен какао, а зёрна какао растут на дереве, которое является растением. Так что шоколад — это салат!
Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о стоматологах, вам сюда.