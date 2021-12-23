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Читаем и улыбаемся: прикольные анекдоты для настроения вечерком

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Читаем и улыбаемся: прикольные анекдоты для настроения вечерком Новость обновлена 23 декабря 2021, 18:44

Новая порция смешных шуток, после прочтения которых вы будете улыбаться

Поднимите себе и своим близким настроение в этот холодный вечер. "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов для поднятия настроения.

- Приезжай, моих родителей нет дома.

- Я знаю. Они у меня. Мы как раз разговариваем о том, как некомфортно находиться с тобой в одном помещении.

Люди, умеющие сворачивать язык в трубочку, обладают особым геном, который заставляет их думать, что умение сворачивать язык в трубочку — огромное достижение, и этим можно хвастаться.

- Чем больше я пью, тем больше у меня трясутся руки. Чем больше у меня трясутся руки, тем больше я проливаю. Чем больше я проливаю, тем меньше я пью. Таким образом, чем больше я пью, тем меньше я пью…

Всю жизнь не понимала, кем хочу работать, и думала, что однажды это пройдет. Но оказалось, что я просто не хочу работать вообще.

К пластическому хирургу приходит мужик. Одно ухо здоровенное, второе нормальное. После пластической операции мужик спрашивает:

- Ну, как?

- Теперь у вас два одинаковых уха. А правое было действительно маленьким.

Еще больше смешных анекдотов на вечер в нашей недавней подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о животных, вам сюда.

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты