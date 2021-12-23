Читаем и улыбаемся: прикольные анекдоты для настроения вечерком
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Поднимите себе и своим близким настроение в этот холодный вечер. "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов для поднятия настроения.
- Приезжай, моих родителей нет дома.
- Я знаю. Они у меня. Мы как раз разговариваем о том, как некомфортно находиться с тобой в одном помещении.
Люди, умеющие сворачивать язык в трубочку, обладают особым геном, который заставляет их думать, что умение сворачивать язык в трубочку — огромное достижение, и этим можно хвастаться.
- Чем больше я пью, тем больше у меня трясутся руки. Чем больше у меня трясутся руки, тем больше я проливаю. Чем больше я проливаю, тем меньше я пью. Таким образом, чем больше я пью, тем меньше я пью…
Всю жизнь не понимала, кем хочу работать, и думала, что однажды это пройдет. Но оказалось, что я просто не хочу работать вообще.
К пластическому хирургу приходит мужик. Одно ухо здоровенное, второе нормальное. После пластической операции мужик спрашивает:
- Ну, как?
- Теперь у вас два одинаковых уха. А правое было действительно маленьким.
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