Шестое чувство — то, которое чувствуешь пятой точкой: прикольные анекдоты на день
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Поднимите себе и своим близким настроение в этот пятничный день. "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов, которые заставят смеяться до слез.
Одна девушка рассказывает приятельнице:
- Наконец-то я устроилась секретаршей в фирму, где шеф не пристает ко мне! И даже никто из его замов не домогается меня, представляешь? Вечера стали долгими и бессмысленными…
Зачем ехать на море? Мы миллионы лет назад оттуда не просто так вылезли. Это ловушка! Сидите у компа — не поддавайтесь провокациям!
- Мам, купи рыбок!
- Каких рыбок, у тебя еще хомячок не сдох!
- Простите, пожалуйста — вы мисс или миссис?
- Какая, на фиг, мисс! Не видишь — леди!
- А до свадьбы говорил, что готов умереть ради меня.
- Ну ладно, давай сюда твои котлеты.
Еще больше смешных анекдотов на день в нашей недавней подборке. Также если вы хотите посмеяться над вечными шутками о Вовочке, вам сюда.