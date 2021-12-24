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Шестое чувство — то, которое чувствуешь пятой точкой: прикольные анекдоты на день

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Шестое чувство — то, которое чувствуешь пятой точкой: прикольные анекдоты на день Новость обновлена 24 декабря 2021, 11:03

Новая порция смешных шуток, после прочтения которых вы будете улыбаться

Поднимите себе и своим близким настроение в этот пятничный день. "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов, которые заставят смеяться до слез.

Одна девушка рассказывает приятельнице:

- Наконец-то я устроилась секретаршей в фирму, где шеф не пристает ко мне! И даже никто из его замов не домогается меня, представляешь? Вечера стали долгими и бессмысленными…

Зачем ехать на море? Мы миллионы лет назад оттуда не просто так вылезли. Это ловушка! Сидите у компа — не поддавайтесь провокациям!

- Мам, купи рыбок!

- Каких рыбок, у тебя еще хомячок не сдох!

- Простите, пожалуйста — вы мисс или миссис?

- Какая, на фиг, мисс! Не видишь — леди!

- А до свадьбы говорил, что готов умереть ради меня.

- Ну ладно, давай сюда твои котлеты.

Еще больше смешных анекдотов на день в нашей недавней подборке. Также если вы хотите посмеяться над вечными шутками о Вовочке, вам сюда.

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты