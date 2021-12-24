Купил самоклеящиеся обои — сижу, жду: уморительные вечерние шутки
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Сделайте весело себе, своим близким и друзьям в этот вечер. "Телеграф" подготовил новую порцию юморных шуток, которые помогут настроиться на выходные.
Сказали одному человеку:
- Твой сын не похож на тебя!
- Если соседки будут оставлять мне свободное время, и мои дети будут походить на меня.
- А помните, как мы в детстве песок с водой смешивали и называли это каша-малаша?
- Большинство девушек до сих пор так и готовят.
- Дорогой, подари мне какое-нибудь украшение с камешком.
- С большим камешком?
- Да.
- Хорошо, камень для ландшафтного дизайна подойдет?
Женщина жалуется своей подруге:
- Целую неделю заставляла мужа начать ремонт в туалете!
- И что же?
- В субботу он повесил на нем объявление: "Туалет закрыт на ремонт" и ушел в гараж.
С точки зрения женщин, у мужчин есть два главных недостатка: то, что они все время думают о сексе, и то, что у них мысли расходятся с делом.
Еще больше смешных анекдотов на вечер в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о братьях наших меньших, вам сюда.