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Купил самоклеящиеся обои — сижу, жду: уморительные вечерние шутки

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
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Купил самоклеящиеся обои — сижу, жду: уморительные вечерние шутки Новость обновлена 24 декабря 2021, 17:10

Веселые анекдоты, которые помогут вам расслабиться после тяжелого дня

Сделайте весело себе, своим близким и друзьям в этот вечер. "Телеграф" подготовил новую порцию юморных шуток, которые помогут настроиться на выходные.

Сказали одному человеку:

- Твой сын не похож на тебя!

- Если соседки будут оставлять мне свободное время, и мои дети будут походить на меня.

- А помните, как мы в детстве песок с водой смешивали и называли это каша-малаша?

- Большинство девушек до сих пор так и готовят.

- Дорогой, подари мне какое-нибудь украшение с камешком.

- С большим камешком?

- Да.

- Хорошо, камень для ландшафтного дизайна подойдет?

Женщина жалуется своей подруге:

- Целую неделю заставляла мужа начать ремонт в туалете!

- И что же?

- В субботу он повесил на нем объявление: "Туалет закрыт на ремонт" и ушел в гараж.

С точки зрения женщин, у мужчин есть два главных недостатка: то, что они все время думают о сексе, и то, что у них мысли расходятся с делом.

Еще больше смешных анекдотов на вечер в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о братьях наших меньших, вам сюда.

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты