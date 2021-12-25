Укр

Отличное настроение с самого утра: анекдоты, которые зарядят позитивом

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Отличное настроение с самого утра: анекдоты, которые зарядят позитивом

Очень забавная подборка анекдотов, которые сделают ваше зимнее утро веселым

Посмейтесь вместе с нами! Новая позитивная подборка анекдотов от "Телеграфа" подарит вам заряд бодрости и хорошего настроения на целый день.

Я учился в такой школе, что никакой теории Дарвина нам преподавать не надо было. Межвидовая борьба и происхождение от обезьян были очевидны.

- Мама, смотри, я позорю семью.

- Молодец, я всегда говорила, что так и будет, приятно быть правой!

Священник на проповеди:

- Дети мои! Что надо сделать прежде всего, чтобы испросить прощения за грехи свои?

Девичий голос:

- Согрешить!

- Этот неловкий момент, когда ты сидишь на остановке, пьешь кофе, а к тебе подходит девушка и кидает мелочь в стакан.

- Слушай, мне тут сказали, что ты ведешь черный список тех, кто тебе не угодил…

- Да ну, бред какой-то! А кто, говоришь, сказал?

Еще больше смешных анекдотов на утро в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками об армии, вам сюда.

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты