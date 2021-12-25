Отличное настроение с самого утра: анекдоты, которые зарядят позитивом
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Посмейтесь вместе с нами! Новая позитивная подборка анекдотов от "Телеграфа" подарит вам заряд бодрости и хорошего настроения на целый день.
Я учился в такой школе, что никакой теории Дарвина нам преподавать не надо было. Межвидовая борьба и происхождение от обезьян были очевидны.
- Мама, смотри, я позорю семью.
- Молодец, я всегда говорила, что так и будет, приятно быть правой!
Священник на проповеди:
- Дети мои! Что надо сделать прежде всего, чтобы испросить прощения за грехи свои?
Девичий голос:
- Согрешить!
- Этот неловкий момент, когда ты сидишь на остановке, пьешь кофе, а к тебе подходит девушка и кидает мелочь в стакан.
- Слушай, мне тут сказали, что ты ведешь черный список тех, кто тебе не угодил…
- Да ну, бред какой-то! А кто, говоришь, сказал?
Еще больше смешных анекдотов на утро в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками об армии, вам сюда.