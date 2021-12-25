Пришел кот из комнаты и сообщил, что елка потеряла сознание: подборка позитивных анекдотов
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Поднимите себе и своим близким настроение в этот зимний снежный день. "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов, которые заставят смеяться до слез.
Каждая женщина сама по себе уникальна, но если она слишком уж уникальна, то она точно сама по себе…
Просыпаюсь — сажусь за компьютер, прихожу на работу — сажусь за компьютер, возвращаюсь домой — сажусь за компьютер, чувствую себя внешним устройством… Походу я флэшка…
Заядлые рыбаки обычно в один и тот же день закрывают зимний рыбацкий сезон и открывают летний купальный.
Раньше мы все жили в психиатрической больнице, а с 2020-го года мы все живем в инфекционном отделении психиатрической больницы.
— Саша в костюме зайчика, Маша в костюме снежинки. О боже! Что это за тварь такая?!
— Это Вася. Он в костюме первого января.
Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о братьях наших меньших, вам сюда.