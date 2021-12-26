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Заряжаемся позитивным настроением: порция веселых шуток на день

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Заряжаемся позитивным настроением: порция веселых шуток на день Новость обновлена 26 декабря 2021, 11:30

Пускай ваш день будет наполнено позитивом с нашими анекдотами

Поднимите себе и своим близким настроение в этот зимний денек. "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов, которые заставят смеяться до слез.

У фирмы "муж на час" появились новые филиалы: "жена на пол-часа", "любовница на ночь", "друзья на пол-литра", "дети на потом" и "работа на фиг".

Дочь учится на повара. Мать:

— А вам разрешают есть то, что вы приготовили?

Дочь (сквозь слезы):

— Нас заставляют!

Составила список дел, которые необходимо сделать в связи с предстоящим Новым Годом, перечитала, и возник у меня вопрос: "А Новый Год — точно праздник?"

— Твоя жена дома?

— Нет, она на аукционе.

— Ишь ты! И сколько ты рассчитываешь за нее получить?

— Слышь, сосед, чего это у тебя вчера вечером петух в курятнике так громко орал?

— Это я его на зимнее время переводил.

Еще больше смешных анекдотов на утро в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о мужчинах, вам сюда.

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