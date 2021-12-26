Заряжаемся позитивным настроением: порция веселых шуток на день
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Поднимите себе и своим близким настроение в этот зимний денек. "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов, которые заставят смеяться до слез.
У фирмы "муж на час" появились новые филиалы: "жена на пол-часа", "любовница на ночь", "друзья на пол-литра", "дети на потом" и "работа на фиг".
Дочь учится на повара. Мать:
— А вам разрешают есть то, что вы приготовили?
Дочь (сквозь слезы):
— Нас заставляют!
Составила список дел, которые необходимо сделать в связи с предстоящим Новым Годом, перечитала, и возник у меня вопрос: "А Новый Год — точно праздник?"
— Твоя жена дома?
— Нет, она на аукционе.
— Ишь ты! И сколько ты рассчитываешь за нее получить?
— Слышь, сосед, чего это у тебя вчера вечером петух в курятнике так громко орал?
— Это я его на зимнее время переводил.
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