У бабушки не было смартфона, поэтому QR-код она себе связала: отменные анекдоты на утро
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Сделайте весело себе, своим близким и друзьям в такое нелегкое утро понедельника. "Телеграф" сделал новую подборку смешных шуток для поднятия настроения.
Мне нужен кто-то, кто будет обо мне заботиться. Желательно, чтобы это были не санитары психиатрической клиники.
- А тем временем вторая кастрюлька малосольных огурцов заканчивается.
- Пятилитровая? Это ж сколько водки надо.
- Женщины помогают, а они как-то умеют огурцы есть без водки. Загадка…
- Хорошо быть котом! Лежи себе целыми днями, ничего не делай.
- Хорошо, говоришь? А ты возьми меховую шубу и повылизывай ее денек-другой.
- Куда спешишь?
- На выставку.
- На выставку? Странно… Ты уверен, что кому-то будет интересно смотреть на тебя?
Два одноклассника встречаются через 30 лет после окончания школы.
- Да, Серега, стареем, брат. Удивительно, но твоя жена вроде бы тебе ровесница, а выглядит намного моложе?
- Правда познается со временем, Вася. Меня ведь предупреждали, что вампиры не стареют, а я, дурак, не верил.
Еще больше смешных анекдотов на утро в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками про агрономов, вам сюда.