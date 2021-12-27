У бабушки не было смартфона, поэтому QR-код она себе связала: отменные анекдоты на утро

Два одноклассника встречаются через 30 лет после окончания школы.

- Да, Серега, стареем, брат. Удивительно, но твоя жена вроде бы тебе ровесница, а выглядит намного моложе?

- Правда познается со временем, Вася. Меня ведь предупреждали, что вампиры не стареют, а я, дурак, не верил.