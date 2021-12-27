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У бабушки не было смартфона, поэтому QR-код она себе связала: отменные анекдоты на утро

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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У бабушки не было смартфона, поэтому QR-код она себе связала: отменные анекдоты на утро

Очень смешная подборка шуток, которые сделают ваш день веселым

Сделайте весело себе, своим близким и друзьям в такое нелегкое утро понедельника. "Телеграф" сделал новую подборку смешных шуток для поднятия настроения.

Мне нужен кто-то, кто будет обо мне заботиться. Желательно, чтобы это были не санитары психиатрической клиники.

- А тем временем вторая кастрюлька малосольных огурцов заканчивается.

- Пятилитровая? Это ж сколько водки надо.

- Женщины помогают, а они как-то умеют огурцы есть без водки. Загадка…

- Хорошо быть котом! Лежи себе целыми днями, ничего не делай.

- Хорошо, говоришь? А ты возьми меховую шубу и повылизывай ее денек-другой.

- Куда спешишь?

- На выставку.

- На выставку? Странно… Ты уверен, что кому-то будет интересно смотреть на тебя?

Два одноклассника встречаются через 30 лет после окончания школы.

- Да, Серега, стареем, брат. Удивительно, но твоя жена вроде бы тебе ровесница, а выглядит намного моложе?

- Правда познается со временем, Вася. Меня ведь предупреждали, что вампиры не стареют, а я, дурак, не верил.

Еще больше смешных анекдотов на утро в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками про агрономов, вам сюда.

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты