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Настроение — уйти в новогодний запой уже сейчас: улетные анекдоты на день

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Настроение — уйти в новогодний запой уже сейчас: улетные анекдоты на день Новость обновлена 28 декабря 2021, 11:26

Свежая порция новогодних шуток

Поднимите себе настроение в этот предновогодний период! Уморительные анекдоты о празднике, которые зарядят позитивной энергией на целый день.

Согласно китайскому календарю, символом 2022 года станет Черный Водяной Тигр.

Но после просмотра новостей понимаешь, что всё-таки Серая Мерзкая Крыса.

— Мамочка, что подарить тебе к Новому году? — радостно вопрошал Йося.

— Сдачу сессии тобой на отлично!

— А подешевле что-нибудь можно?

— Дорогой, ты мне подарок купил на Новый год?

— Купил.

— А давай я угадаю, что это.

— Давай. Ну, это очень полезная вещь… Недешевая… Очень нужная и очень приятная… Такая мягкая… Она нужна любой приличной женщине…

— Шуба!!!

— Подушка…

— Саша в костюме зайчика, Маша в костюме снежинки. О боже! Что это за тварь такая?!

— Это Вася. Он в костюме первого января.

Составила список дел, которые необходимо сделать в связи с предстоящим Новым Годом, перечитала, и возник у меня вопрос: "А Новый Год — точно праздник?"

Еще больше смешных анекдотов про Новый год в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о тещах и зятьях, вам сюда.

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты