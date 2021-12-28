Настроение — уйти в новогодний запой уже сейчас: улетные анекдоты на день
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Поднимите себе настроение в этот предновогодний период! Уморительные анекдоты о празднике, которые зарядят позитивной энергией на целый день.
Согласно китайскому календарю, символом 2022 года станет Черный Водяной Тигр.
Но после просмотра новостей понимаешь, что всё-таки Серая Мерзкая Крыса.
— Мамочка, что подарить тебе к Новому году? — радостно вопрошал Йося.
— Сдачу сессии тобой на отлично!
— А подешевле что-нибудь можно?
— Дорогой, ты мне подарок купил на Новый год?
— Купил.
— А давай я угадаю, что это.
— Давай. Ну, это очень полезная вещь… Недешевая… Очень нужная и очень приятная… Такая мягкая… Она нужна любой приличной женщине…
— Шуба!!!
— Подушка…
— Саша в костюме зайчика, Маша в костюме снежинки. О боже! Что это за тварь такая?!
— Это Вася. Он в костюме первого января.
Составила список дел, которые необходимо сделать в связи с предстоящим Новым Годом, перечитала, и возник у меня вопрос: "А Новый Год — точно праздник?"
Еще больше смешных анекдотов про Новый год в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о тещах и зятьях, вам сюда.