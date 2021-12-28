Медведи, которые перед спячкой едят подбродившую малину, просыпаются в берлоге у бывшей: смешные анекдоты на вечер

Эта подборка веселых шуток поднимет вам настроение на целый вечер

Посмейтесь вместе с нами! Новая позитивная подборка анекдотов от "Телеграфа" подарит вам заряд бодрости и хорошего настроения на целый вечер.

Дедушка на входе в театр, который проверял мой QR-код, подмигнул и сказал: ‘Не удивлюсь, если по коду вы окажетесь глазированным сырком’. Подкат года.

Когда я был ребёнком, меня отлучили от груди. Но я никак не ожидал, что эта коварная зависимость вернётся спустя годы

Зачем ехать на море? Мы миллионы лет назад оттуда не просто так вылезли. Это ловушка! Сидите у компа — не поддавайтесь провокациям.

— Дорогой, а давай я наряжусь в Снегурочку и стану такой сексуальной, что ты будешь любить меня до рассвета! — Ты переоцениваешь нас обоих.

— Зачем тебе уши? — спрашивает воспитательница малыша. — Чтобы все видеть. — Но ведь для этого есть глаза. — Так-то оно так. Но если не будет ушей, шапка сползет на глаза и я ничего не увижу.

Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками об армии, вам сюда.