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Запись в трудовой - "Уволен по результатам корпоратива": уморительные шутки на утро

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Запись в трудовой - "Уволен по результатам корпоратива": уморительные шутки на утро

Смешные анекдоты для хорошего настроения с самого утра

Чтобы вы не заскучали в эту среду, "Телеграф" составил для вас новую подборку смешных шуток для поднятия настроения.

- Как измерить объем сложного геометрического тела?

- Как Архимед советовал, опустить тело в воду и измерить разность уровней воды.

- Это он кота в воду не опускал.

- Нарколог на комиссии не пропустил! Представляешь, спрашивает, а вы когда инструкцию по применению лекарств читаете, ищите пункт совместимости с алкоголем?

- А ты что ответил?

- А чего его искать, я и так знаю что с водкой все можно!

Встретились две подруги.

- Ну и как семейная жизнь?

- Представляешь, он оказался пьяницей!

- И ты узнала это только сейчас, через год после свадьбы?!

- Так ведь я ничего и не подозревала, пока вчера он не пришел трезвым!

- Ты знаешь, Андрей и Маша помирились?

- Они хотели бы, но к сожалению не могут.

- Почему же?

- Они забыли, из-за чего поссорились…

Если бы мой начальник увидел, как я работаю над собой, чтобы встать с кровати, он бы тотчас же увеличил мне зарплату!

Еще больше смешных анекдотов на утро в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками про Новый год, вам сюда.

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты