Запись в трудовой - "Уволен по результатам корпоратива": уморительные шутки на утро
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Чтобы вы не заскучали в эту среду, "Телеграф" составил для вас новую подборку смешных шуток для поднятия настроения.
- Как измерить объем сложного геометрического тела?
- Как Архимед советовал, опустить тело в воду и измерить разность уровней воды.
- Это он кота в воду не опускал.
- Нарколог на комиссии не пропустил! Представляешь, спрашивает, а вы когда инструкцию по применению лекарств читаете, ищите пункт совместимости с алкоголем?
- А ты что ответил?
- А чего его искать, я и так знаю что с водкой все можно!
Встретились две подруги.
- Ну и как семейная жизнь?
- Представляешь, он оказался пьяницей!
- И ты узнала это только сейчас, через год после свадьбы?!
- Так ведь я ничего и не подозревала, пока вчера он не пришел трезвым!
- Ты знаешь, Андрей и Маша помирились?
- Они хотели бы, но к сожалению не могут.
- Почему же?
- Они забыли, из-за чего поссорились…
Если бы мой начальник увидел, как я работаю над собой, чтобы встать с кровати, он бы тотчас же увеличил мне зарплату!
Еще больше смешных анекдотов на утро в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками про Новый год, вам сюда.