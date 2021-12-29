Запись в трудовой - "Уволен по результатам корпоратива": уморительные шутки на утро

- Нарколог на комиссии не пропустил! Представляешь, спрашивает, а вы когда инструкцию по применению лекарств читаете, ищите пункт совместимости с алкоголем?

- А ты что ответил?

- А чего его искать, я и так знаю что с водкой все можно!