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Разбавьте свой день яркими красками: анекдоты для хорошего настроения

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Разбавьте свой день яркими красками: анекдоты для хорошего настроения Новость обновлена 29 декабря 2021, 11:46

Пускай ваш день будет наполнено позитивом с нашими анекдотами

Пускай погода за окном не портит ваше настроение. "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов, которые подарят вам улыбку.

Я вчера сильно пьяный пытался дойти до дома. Но это мне давалось с трудом: шаг вперёд — три назад. За мной долго наблюдала бабушка на лавочке, потом она не выдержала и крикнула:

— Сынок! Иди задом, быстрее дойдёшь!

В коридоре фирмы стоят 2 электрика и пялятся на стену:

— Чё за провод? Куда идёт? Откуда?

— Давай перережем, а там кто первый заорёт, к тому и шёл.

Моему мужу 40 лет, а в "Одноклассниках" его одноклассницам 25-30… Господи, как же трудно ему давалась учёба!

Оказывается, самцы северных оленей к началу зимы сбрасывают рога, а самки — нет. А значит, сани Санта Клауса тянет команда сильных, мощных, независимых женщин.

Вчера был корпоратив, а сегодня с утра трудовую книжку прям домой привезли.

Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками про Новый год, вам сюда.

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