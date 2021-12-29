Разбавьте свой день яркими красками: анекдоты для хорошего настроения
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Пускай погода за окном не портит ваше настроение. "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов, которые подарят вам улыбку.
Я вчера сильно пьяный пытался дойти до дома. Но это мне давалось с трудом: шаг вперёд — три назад. За мной долго наблюдала бабушка на лавочке, потом она не выдержала и крикнула:
— Сынок! Иди задом, быстрее дойдёшь!
В коридоре фирмы стоят 2 электрика и пялятся на стену:
— Чё за провод? Куда идёт? Откуда?
— Давай перережем, а там кто первый заорёт, к тому и шёл.
Моему мужу 40 лет, а в "Одноклассниках" его одноклассницам 25-30… Господи, как же трудно ему давалась учёба!
Оказывается, самцы северных оленей к началу зимы сбрасывают рога, а самки — нет. А значит, сани Санта Клауса тянет команда сильных, мощных, независимых женщин.
Вчера был корпоратив, а сегодня с утра трудовую книжку прям домой привезли.
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