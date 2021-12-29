Разбавьте свой день яркими красками: анекдоты для хорошего настроения

Я вчера сильно пьяный пытался дойти до дома. Но это мне давалось с трудом: шаг вперёд — три назад. За мной долго наблюдала бабушка на лавочке, потом она не выдержала и крикнула:

— Сынок! Иди задом, быстрее дойдёшь!