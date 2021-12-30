Загадала "Жить полной жизнью" и поправилась на 15 кг: лучшие анекдоты на утро
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Сделайте весело себе и своим близким в это морозное утро. "Телеграф" подготовил новую порцию смешных анекдотов для поднятия настроения.
Интересно слышать, что в "такую" погоду совершенно не хочется работать. Мое желание не работать не зависит от погодных условий.
- Выходи за меня.
- Хорошо, я согласна.
Тишина.
- Ты больше ничего не хочешь мне сказать, дорогой?
- Да я, кажется, и так уже лишнего ляпнул…
Не стала ничего дарить любимому. В самом деле, что можно подарить человеку, у которого есть я?! Валерьянки разве что только…
Иван Петрович по ошибке взял на охоту папиросы сына и уже к обеду на лесной опушке застрелил слона, двух жирафов и носорога…
- Витя, знаешь, что говорит женщина, когда видит импотента?
- Нет.
- Ну ты и баран.
- Зато не импотент.
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