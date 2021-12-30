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Загадала "Жить полной жизнью" и поправилась на 15 кг: лучшие анекдоты на утро

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Загадала "Жить полной жизнью" и поправилась на 15 кг: лучшие анекдоты на утро

Забавная подборка новых шуток для вашей улыбки

Сделайте весело себе и своим близким в это морозное утро. "Телеграф" подготовил новую порцию смешных анекдотов для поднятия настроения.

Интересно слышать, что в "такую" погоду совершенно не хочется работать. Мое желание не работать не зависит от погодных условий.

- Выходи за меня.

- Хорошо, я согласна.

Тишина.

- Ты больше ничего не хочешь мне сказать, дорогой?

- Да я, кажется, и так уже лишнего ляпнул…

Не стала ничего дарить любимому. В самом деле, что можно подарить человеку, у которого есть я?! Валерьянки разве что только…

Иван Петрович по ошибке взял на охоту папиросы сына и уже к обеду на лесной опушке застрелил слона, двух жирафов и носорога…

- Витя, знаешь, что говорит женщина, когда видит импотента?

- Нет.

- Ну ты и баран.

- Зато не импотент.

Еще больше смешных анекдотов на утро в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о студентах, вам сюда.

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты