Маску можно уже на Новый год мишурой украшать или еще рано? Смешные шутки для поднятия настроения

Телефонный разговор под Новый год:

- Алло, это страховая компания? Скажите, мы можем застраховать дом по телефону?

- Нет, это невозможно. Сейчас мы пошлем своего представителя, и он заключит с вами соглашение.

- Хорошо, присылайте. Только поторопитесь, а то у нас уже догорает елка и начинает дымиться ковер!