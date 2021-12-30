Маску можно уже на Новый год мишурой украшать или еще рано? Смешные шутки для поднятия настроения
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Близится Новый 2022-й год. Веселые анекдоты от "Телеграфа" помогут поднять новогоднее настроение, которое точно не испарится в ближайшее время.
- Папа, угадай, какой поезд больше всех опаздывает?
- Какой, сынок?
- Тот, который ты обещал мне подарить еще на прошлый Новый год.
31 декабря, вечером подходит сын к маме и говорит:
- Давай, когда будет половина 12-ти, закричим: Новый год! Новый год!
- Зачем это?
- А пусть наши соседи думают, что к нам Новый год раньше пришел.
Без пяти минут одиннадцать в парикмахерское кресло сел мужчина.
Когда парикмахер намылил ему лицо, клиент понял, что мастер уже начал встречать Новый Год.
- Вы пьяны! Я боюсь, что вы меня порежете… — взвизгнул клиент.
- А ты… ты не бойссь… Ты мне только покажи, где у тебя подбородок.
Телефонный разговор под Новый год:
- Алло, это страховая компания? Скажите, мы можем застраховать дом по телефону?
- Нет, это невозможно. Сейчас мы пошлем своего представителя, и он заключит с вами соглашение.
- Хорошо, присылайте. Только поторопитесь, а то у нас уже догорает елка и начинает дымиться ковер!
- Вот тебе подарок на Новый год, — говорит отец, вручая сыну гитару.
- Спасибо! — благодарит сын. — Подожди, а почему она без струн?
- Не все сразу, сынок. Вот научишься играть, тогда и струны купим.
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