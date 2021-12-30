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Маску можно уже на Новый год мишурой украшать или еще рано? Смешные шутки для поднятия настроения

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Маску можно уже на Новый год мишурой украшать или еще рано? Смешные шутки для поднятия настроения Новость обновлена 30 декабря 2021, 11:11

Невероятно уморительные анекдоты про Новый год

Близится Новый 2022-й год. Веселые анекдоты от "Телеграфа" помогут поднять новогоднее настроение, которое точно не испарится в ближайшее время.

- Папа, угадай, какой поезд больше всех опаздывает?

- Какой, сынок?

- Тот, который ты обещал мне подарить еще на прошлый Новый год.

31 декабря, вечером подходит сын к маме и говорит:

- Давай, когда будет половина 12-ти, закричим: Новый год! Новый год!

- Зачем это?

- А пусть наши соседи думают, что к нам Новый год раньше пришел.

Без пяти минут одиннадцать в парикмахерское кресло сел мужчина.

Когда парикмахер намылил ему лицо, клиент понял, что мастер уже начал встречать Новый Год.

- Вы пьяны! Я боюсь, что вы меня порежете… — взвизгнул клиент.

- А ты… ты не бойссь… Ты мне только покажи, где у тебя подбородок.

Телефонный разговор под Новый год:

- Алло, это страховая компания? Скажите, мы можем застраховать дом по телефону?

- Нет, это невозможно. Сейчас мы пошлем своего представителя, и он заключит с вами соглашение.

- Хорошо, присылайте. Только поторопитесь, а то у нас уже догорает елка и начинает дымиться ковер!

- Вот тебе подарок на Новый год, — говорит отец, вручая сыну гитару.

- Спасибо! — благодарит сын. — Подожди, а почему она без струн?

- Не все сразу, сынок. Вот научишься играть, тогда и струны купим.

Еще больше смешных анекдотов на день в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над еще одними новогодними шутками, вам сюда.

Теги:
#Шутки #Юмор #Новый год #Анекдоты