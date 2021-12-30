Сидишь на диете — ужин отдай коту: анекдоты для отличного настроения этим вечером
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Пускай у вас будет всегда хорошее настроение! "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов, которые подарят вам улыбку в этот декабрьский вечер.
С раскрытым ртом слушает свою жену кандидат наук Иван Петрович, чтобы давление на барабанные перепонки снаружи и изнутри было одинаковым.
- Твоей бабке сколько лет?
- Точно не знаю, но когда в прошлом году на ее день рождения на торте зажгли все свечи — гости попадали в обморок от жары.
- Алло, босс, я сегодня не смогу на работу приехать: машина сломалась.
- А как насчет автобуса?
- Босс, у меня нет автобуса. Вот если вы мне зарплату увеличите…
Можно написать любую ерунду и в конце добавить: "Делайте выводы". Фраза автоматически становится умной. Делайте выводы.
- Посмотрите на этого типа: он хлещет виски, курит сигары и волочится за проводницей.
- Ничего страшного, пусть немного побалуется.
- Это, видимо, ваш внук?
- Выбирайте выражения, сударыня, это мой муж!
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