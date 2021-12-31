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Хочу такую работу, как у Деда Мороза - сутки через 364: свежие анекдоты на утро

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Хочу такую работу, как у Деда Мороза - сутки через 364: свежие анекдоты на утро

Свежая утренняя подборка самых смешных шуток

Чтобы вы зарядились позитивом в это зимнее предновогоднее утро, "Телеграф" подготовил новую порцию смешных шуток для поднятия настроения.

Муж приходит в роддом. Врач:

- Прыгайте от счастья, у вас четверня родилась.

- Я бы прыгнул, но с первого этажа толку не будет!

- Биологи творят чудеса!

- Чудеса вырастают и требуют денег на дискотеку!

- Дорогой, а давай мы раскладушку для твоей мамы перенесем с кухни к нам в комнату. А то как-то неудобно.

- Ну, конечно, неудобно! Три ночи ты уже не можешь пожрать!

Мне психолог сказал: "Напиши письмо человеку, который тебя бесит и сожги его".

- Хорошо. А с письмом что делать?

Сейчас: "Вот все твои друзья уже женаты и детки у них есть. И тебе бы пора".

В детстве: "А если все будут прыгать с горы, ты тоже прыгнешь?!".

Еще больше смешных анекдотов на утро в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками про Новый год, вам сюда.

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты