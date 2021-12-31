Хочу такую работу, как у Деда Мороза - сутки через 364: свежие анекдоты на утро
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Чтобы вы зарядились позитивом в это зимнее предновогоднее утро, "Телеграф" подготовил новую порцию смешных шуток для поднятия настроения.
Муж приходит в роддом. Врач:
- Прыгайте от счастья, у вас четверня родилась.
- Я бы прыгнул, но с первого этажа толку не будет!
- Биологи творят чудеса!
- Чудеса вырастают и требуют денег на дискотеку!
- Дорогой, а давай мы раскладушку для твоей мамы перенесем с кухни к нам в комнату. А то как-то неудобно.
- Ну, конечно, неудобно! Три ночи ты уже не можешь пожрать!
Мне психолог сказал: "Напиши письмо человеку, который тебя бесит и сожги его".
- Хорошо. А с письмом что делать?
Сейчас: "Вот все твои друзья уже женаты и детки у них есть. И тебе бы пора".
В детстве: "А если все будут прыгать с горы, ты тоже прыгнешь?!".
Еще больше смешных анекдотов на утро в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками про Новый год, вам сюда.