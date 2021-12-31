На Новый год кто-то один в семье должен быть трезвым. Выбрали кота: шутки 31 декабря
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Время новогодних мандаринок и шампанского! Зарядитесь нашими анекдотами про Новый год и поделитесь позитивом в этот особенный вечер с другими.
Если вы все помните, что происходило на Новый Год, скорее всего вы были приглашены на праздник в качестве водителя для развоза гостей.
Вопрос юристам. Могу ли я вернуть ёлку в магазин, если чек есть и две недели ещё не прошло?
Празднование Нового года подобно первому сексуальному опыту: долгое, волнительное ожидание сменяется недоумением — и это всё?
Инопланетяне:
- Чему так люди радуются?
- Земля сделала оборот вокруг Солнца.
- Я же говорил, что они неразумные.
- Скоро Новый год! Пора изменить жизнь к лучшему.
- Маску в кармане на свежую заменить собрался?
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