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На Новый год кто-то один в семье должен быть трезвым. Выбрали кота: шутки 31 декабря

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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На Новый год кто-то один в семье должен быть трезвым. Выбрали кота: шутки 31 декабря Новость обновлена 31 декабря 2021, 18:02

Лучшие новогодние анекдоты, которые поднимут настроение в последний день 2021 года

Время новогодних мандаринок и шампанского! Зарядитесь нашими анекдотами про Новый год и поделитесь позитивом в этот особенный вечер с другими.

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Вопрос юристам. Могу ли я вернуть ёлку в магазин, если чек есть и две недели ещё не прошло?

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Инопланетяне:

- Чему так люди радуются?

- Земля сделала оборот вокруг Солнца.

- Я же говорил, что они неразумные.

- Скоро Новый год! Пора изменить жизнь к лучшему.

- Маску в кармане на свежую заменить собрался?

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Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты