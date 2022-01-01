Акция "Жрите, а то испортится!" стартует с 1 января: веселые шутки на тяжелое утро после Нового года
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"Телеграф" поздравляет своих читателей с наступившим Новым годом 2022! Желаем вам в Год Тигра больше позитива, веселья и улыбок. А чтобы такое тяжелое утро после новогоднего празднования началось весело, мы собрали для вас смешные анекдоты и шутки про 1 января.
Очень плохо — встречать Новый год в гостях! Но понимаешь это только вечером 1 января, дома, когда совершенно нечего поесть.
01 января. Раннее утро, гаишник останавливает машину:
— Пили?
— Нет!
— А почему?, случилось что-нибудь?!
- Всё, 1 января иду в спортзал!
- Он 1 января не работает.
- Безобразие, и в этом году тоже не работал. Так я никогда не начну заниматься спортом!
Наблюдение продавца, сделанное им 1 января:
— Утром в магазине вообще никого не было. Потом потянулись дети с записками…
И "финалочка"
1 января, утро, хлебный магазин. Покупатель:
— У вас хлеб свежий?
Продавец:
— Нет, прошлогодний!
Еще больше смешных новогодних анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над мемами и другими тематическими приколами, вам сюда.