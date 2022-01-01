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Акция "Жрите, а то испортится!" стартует с 1 января: веселые шутки на тяжелое утро после Нового года

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Акция "Жрите, а то испортится!" стартует с 1 января: веселые шутки на тяжелое утро после Нового года Новость обновлена 01 января 2022, 07:36

Просыпайтесь вместе с нашими веселыми анекдотами

"Телеграф" поздравляет своих читателей с наступившим Новым годом 2022! Желаем вам в Год Тигра больше позитива, веселья и улыбок. А чтобы такое тяжелое утро после новогоднего празднования началось весело, мы собрали для вас смешные анекдоты и шутки про 1 января.

Очень плохо — встречать Новый год в гостях! Но понимаешь это только вечером 1 января, дома, когда совершенно нечего поесть.

01 января. Раннее утро, гаишник останавливает машину:

— Пили?

— Нет!

— А почему?, случилось что-нибудь?!

- Всё, 1 января иду в спортзал!

- Он 1 января не работает.

- Безобразие, и в этом году тоже не работал. Так я никогда не начну заниматься спортом!

Наблюдение продавца, сделанное им 1 января:

— Утром в магазине вообще никого не было. Потом потянулись дети с записками…

И "финалочка"

1 января, утро, хлебный магазин. Покупатель:

— У вас хлеб свежий?

Продавец:

— Нет, прошлогодний!

Еще больше смешных новогодних анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над мемами и другими тематическими приколами, вам сюда.

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