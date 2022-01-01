Первое января — синий день календаря! Уморительные шутки

Порция юмора на тяжелое утро после Нового года

Подборка смешных шуток для поднятия настроения про 1 января. Наслаждайтесь! (надеемся, что ваше 1 января отличается от этих анекдотов)

- Привет, как Новый год встретил? - Как подарок… - В смысле? - Да всю ночь провалялся под ёлкой…

На работе после новогодних праздников новый работник спрашивает у коллеги: - Где у вас тут курят? - У нас не курят после Нового года. - Почему? - Боятся, что перегар сдетонирует.

Встречаются два приятеля через несколько дней после Нового года. - Ну, как встретил Новый год? - Не знаю, еще не рассказывали…

Утро 1 января. В аптеку приходит ребенок. Аптекарша его спрашивает: - Что, мальчик, тоже со списком? - Да. - Так, понятно, можешь не показывать: цитрамон, активированный уголь.

1 января. Первый подход к зеркалу. Мужик долго всматривается… - Я тебя не знаю, но я тебя побрею…

Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над новогодними шутками, вам сюда.