Укр

Первое января — синий день календаря! Уморительные шутки

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
421
Первое января — синий день календаря! Уморительные шутки

Порция юмора на тяжелое утро после Нового года

Подборка смешных шуток для поднятия настроения про 1 января. Наслаждайтесь! (надеемся, что ваше 1 января отличается от этих анекдотов)

- Привет, как Новый год встретил? 

- Как подарок… 

- В смысле? 

- Да всю ночь провалялся под ёлкой…

На работе после новогодних праздников новый работник спрашивает у коллеги:

- Где у вас тут курят? 

- У нас не курят после Нового года. 

- Почему?

- Боятся, что перегар сдетонирует. 

Встречаются два приятеля через несколько дней после Нового года.

- Ну, как встретил Новый год?

- Не знаю, еще не рассказывали…

Утро 1 января. В аптеку приходит ребенок. Аптекарша его спрашивает:

- Что, мальчик, тоже со списком?

- Да.

- Так, понятно, можешь не показывать: цитрамон, активированный уголь.

1 января. Первый подход к зеркалу. Мужик долго всматривается…

- Я тебя не знаю, но я тебя побрею…

Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над новогодними шутками, вам сюда.

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты