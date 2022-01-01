Первое января — синий день календаря! Уморительные шутки
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Подборка смешных шуток для поднятия настроения про 1 января. Наслаждайтесь! (надеемся, что ваше 1 января отличается от этих анекдотов)
- Привет, как Новый год встретил?
- Как подарок…
- В смысле?
- Да всю ночь провалялся под ёлкой…
На работе после новогодних праздников новый работник спрашивает у коллеги:
- Где у вас тут курят?
- У нас не курят после Нового года.
- Почему?
- Боятся, что перегар сдетонирует.
Встречаются два приятеля через несколько дней после Нового года.
- Ну, как встретил Новый год?
- Не знаю, еще не рассказывали…
Утро 1 января. В аптеку приходит ребенок. Аптекарша его спрашивает:
- Что, мальчик, тоже со списком?
- Да.
- Так, понятно, можешь не показывать: цитрамон, активированный уголь.
1 января. Первый подход к зеркалу. Мужик долго всматривается…
- Я тебя не знаю, но я тебя побрею…
Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над новогодними шутками, вам сюда.