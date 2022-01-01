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Самые лучшие анекдоты, которые подарят отличное настроение в первый день Нового года-2022

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
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Самые лучшие анекдоты, которые подарят отличное настроение в первый день Нового года-2022

Уморительные шутки на день, которые заставят вас смеяться до слез

Вот и отгремели куранты… Пора снова звать гостей к столу и доедать "Оливье" с котлетками. А чтобы праздничное настроение не улетучилось, "Телеграф" подготовил для вас смешные анекдоты, которые зарядят позитивом на весь день.

Он:

– У меня к вам такое чувство, что не передать словами!

Она:

– Передайте деньгами.

Через несколько месяцев после знакомства.

- Дорогой, не пора ли тебе познакомить меня со своими родными?

- Даже не знаю, как быть. Дети сейчас у тещи, жена в отпуске.

- Нужна диета, на которой я смогу сбросить лишние килограммы грусти и сомнений.

- Вот, возьмите алкоголь!

- Ты самая красивая была на своем дне рождении.

- Спасибо! Я старалась!

- Специально, что ли, гостей подбирала?!

Если вы умная и красивая, у вас хорошая фигура, вы едите все и не толстеете, у вас есть любимый человек и у вас хорошие отношения с родителями — диагноз один — вы ведьма!

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Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты