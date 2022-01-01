Самые лучшие анекдоты, которые подарят отличное настроение в первый день Нового года-2022
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Вот и отгремели куранты… Пора снова звать гостей к столу и доедать "Оливье" с котлетками. А чтобы праздничное настроение не улетучилось, "Телеграф" подготовил для вас смешные анекдоты, которые зарядят позитивом на весь день.
Он:
– У меня к вам такое чувство, что не передать словами!
Она:
– Передайте деньгами.
Через несколько месяцев после знакомства.
- Дорогой, не пора ли тебе познакомить меня со своими родными?
- Даже не знаю, как быть. Дети сейчас у тещи, жена в отпуске.
- Нужна диета, на которой я смогу сбросить лишние килограммы грусти и сомнений.
- Вот, возьмите алкоголь!
- Ты самая красивая была на своем дне рождении.
- Спасибо! Я старалась!
- Специально, что ли, гостей подбирала?!
Если вы умная и красивая, у вас хорошая фигура, вы едите все и не толстеете, у вас есть любимый человек и у вас хорошие отношения с родителями — диагноз один — вы ведьма!
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