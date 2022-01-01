Будете смеяться всей семьей: свежие анекдоты на вечер

Короткие шутки, которые зарядят позитивом на целый вечер

Веселые анекдоты январским вечерком. Поднимите себе, своим близким и друзьям настроение с нашими новыми шутками, которые заставят смеяться до слез.

— Мадам Розенблюм, зачем вы отравили соседей? — Ваша честь, мне сказали, что тараканов лучше травить вместе с соседями…

— У вас отличное резюме! И директора вы впечатлили на собеседовании… — Это еще что! Вы бы меня трезвым видели!

— Папа, а зачем винт самолету? — Чтобы летчик не вспотел… — Ты шутишь?.. — Ничего подобного. Если винт остановится, знаешь, как летчик вспотеет?!

Мы уже не празднуем Новый год — мы празднуем, что выжили в старом.

К Новому году все пишут планы на следующий год. Я тоже написала себе план: 1. Прекратить строить планы. Б. Быть более последовательной. 7. Научиться считать уже наконец.

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