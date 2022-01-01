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Будете смеяться всей семьей: свежие анекдоты на вечер

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Будете смеяться всей семьей: свежие анекдоты на вечер

Короткие шутки, которые зарядят позитивом на целый вечер

Веселые анекдоты январским вечерком. Поднимите себе, своим близким и друзьям настроение с нашими новыми шутками, которые заставят смеяться до слез.

— Мадам Розенблюм, зачем вы отравили соседей?

— Ваша честь, мне сказали, что тараканов лучше травить вместе с соседями…

— У вас отличное резюме! И директора вы впечатлили на собеседовании…

— Это еще что! Вы бы меня трезвым видели!

— Папа, а зачем винт самолету?

— Чтобы летчик не вспотел…

— Ты шутишь?..

— Ничего подобного. Если винт остановится, знаешь, как летчик вспотеет?!

Мы уже не празднуем Новый год — мы празднуем, что выжили в старом.

К Новому году все пишут планы на следующий год. Я тоже написала себе план:

1. Прекратить строить планы.

Б. Быть более последовательной.

7. Научиться считать уже наконец.

Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками про Новый год, вам сюда.

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты