Будете смеяться всей семьей: свежие анекдоты на вечер
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Веселые анекдоты январским вечерком. Поднимите себе, своим близким и друзьям настроение с нашими новыми шутками, которые заставят смеяться до слез.
— Мадам Розенблюм, зачем вы отравили соседей?
— Ваша честь, мне сказали, что тараканов лучше травить вместе с соседями…
— У вас отличное резюме! И директора вы впечатлили на собеседовании…
— Это еще что! Вы бы меня трезвым видели!
— Папа, а зачем винт самолету?
— Чтобы летчик не вспотел…
— Ты шутишь?..
— Ничего подобного. Если винт остановится, знаешь, как летчик вспотеет?!
Мы уже не празднуем Новый год — мы празднуем, что выжили в старом.
К Новому году все пишут планы на следующий год. Я тоже написала себе план:
1. Прекратить строить планы.
Б. Быть более последовательной.
7. Научиться считать уже наконец.
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