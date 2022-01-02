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Разбавьте свой день яркими красками: анекдоты для хорошего настроения

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
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Разбавьте свой день яркими красками: анекдоты для хорошего настроения Новость обновлена 02 января 2022, 11:54

Читаем, улыбаемся, а может даже и смеемся!

Поднимите себе, своим близким и друзьям настроение с нашими новыми шутками, которые заставят смеяться до слез.

Несколько месяцев назад от меня ушла жена. С того дня я потерял сон, похудел, появились синие круги и мешки под глазами, горы немытой посуды и нестираной одежды. И на днях мой друг сказал мне: "Саня, хватит праздновать!"

Молодая пара собирается в ночной клуб:

— Вадик, а куда делось мое любимое вечернее платье?

— Люся, ты в нем не пойдешь!

— А, ну-ка, разожми кулак и отдай мне его!

О каком доверии к людям может идти речь, если мамино "делай что хочешь" означало, делать что хочу категорически нельзя.

— Может, пересечёмся завтра?

— Не получится, у меня каникулы начались. Я до 10 буду высыпаться.

— Утра или вечера?))

— Числа.

У Лены свой, особенный метод вождения. Всякий раз, когда она подъезжает к нерегулируемому перекрестку, она говорит страшное заклинание — "Чур я на главной!" и едет.

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