Разбавьте свой день яркими красками: анекдоты для хорошего настроения
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Поднимите себе, своим близким и друзьям настроение с нашими новыми шутками, которые заставят смеяться до слез.
Несколько месяцев назад от меня ушла жена. С того дня я потерял сон, похудел, появились синие круги и мешки под глазами, горы немытой посуды и нестираной одежды. И на днях мой друг сказал мне: "Саня, хватит праздновать!"
Молодая пара собирается в ночной клуб:
— Вадик, а куда делось мое любимое вечернее платье?
— Люся, ты в нем не пойдешь!
— А, ну-ка, разожми кулак и отдай мне его!
О каком доверии к людям может идти речь, если мамино "делай что хочешь" означало, делать что хочу категорически нельзя.
— Может, пересечёмся завтра?
— Не получится, у меня каникулы начались. Я до 10 буду высыпаться.
— Утра или вечера?))
— Числа.
У Лены свой, особенный метод вождения. Всякий раз, когда она подъезжает к нерегулируемому перекрестку, она говорит страшное заклинание — "Чур я на главной!" и едет.
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