Как быстро летит время. Я помню 2021-й будто он был только вчера: веселые анекдоты на вечер

Эта подборка веселых шуток поднимет вам настроение на целый вечер

Поднимите себе и своим близким настроение в этот вечер. "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов, которые улыбнут.

Сказал своему шефу, что он должен повысить мне зарплату, потому что есть три другие компании, которые охотятся на меня. Босс: — Какие именно? Я: — Газ, электричество и вода.

По итогам 2021года сложилось впечатление, что быть продуктивным, развиваться и не останавливаться на достигнутом удалось только ковиду.

Можно написать любую ерунду и в конце добавить: "Делайте выводы". Фраза автоматически становится умной. Делайте выводы.

— Алло, это бесплатная доставка овощей? — Да. — Доставьте меня в университет!

Металлические конструкции на морозе приобретают такой особый, изысканный вкус — невозможно оторваться.

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