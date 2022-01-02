Как быстро летит время. Я помню 2021-й будто он был только вчера: веселые анекдоты на вечер
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Поднимите себе и своим близким настроение в этот вечер. "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов, которые улыбнут.
Сказал своему шефу, что он должен повысить мне зарплату, потому что есть три другие компании, которые охотятся на меня.
Босс:
— Какие именно?
Я:
— Газ, электричество и вода.
По итогам 2021года сложилось впечатление, что быть продуктивным, развиваться и не останавливаться на достигнутом удалось только ковиду.
Можно написать любую ерунду и в конце добавить: "Делайте выводы". Фраза автоматически становится умной. Делайте выводы.
— Алло, это бесплатная доставка овощей?
— Да.
— Доставьте меня в университет!
Металлические конструкции на морозе приобретают такой особый, изысканный вкус — невозможно оторваться.
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