В каждом доме должны быть уют, радость и штопор: самые смешные анекдоты на утро

Порция смешных анекдотов, после прочтения которых вы будете смеяться весь день

Чтобы вы не скучали в этот январский понедельник, "Телеграф" составил для вас новую подборку смешных шуток для поднятия настроения.

Хорошая вещь, умный браслет, у нас с женой кто меньше шагов за день сделал, тот и гуляет с собакой перед сном.

Ненавижу зиму за то, что одеваешься как капуста, при том выглядишь, как пингвин, но все равно холодно.

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Ты просыпаешься утром и сразу понимаешь, что нуждаешься в улыбке, ласке, поцелуе, добром слове, денежном переводе…

— Как ты мог переспать с Наташкой, она же страшная! — И сильная…

То, что девушка была выпившая, выдавали её красные глаза, потому что так промазать губной помадой на трезвую голову невозможно.

Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками про агрономов, вам сюда.