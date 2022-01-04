Официанта Жору в ресторане шутя называли Георгий-обедоносец: подборка смешных анекдотов
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 49
Чтобы вы не скучали в этот пасмурный вторник, "Телеграф" составил для вас новую подборку смешных шуток для поднятия настроения.
Бабушка с внучкой две недели играли в школу. И только к концу второй недели, бабушка узнала, что делает за нее домашнее задание.
— У меня компьютер сам выключается. Что делать?
— У тебя системный блок внизу стоит?
— Да.
— Поменяй носки… Он, походу, сознание теряет.
Мать читает дочке сказку:
— Было у отца три сына: старший умный был детина, средний сын — и так и сяк, младший — вовсе был дурак…
— Мама, а у них отец болел, что ли?
— С чего ты взяла?
— А что у него с каждым разом всё хуже и хуже получалось?
А нельзя ли как-то поскромнее кошачий корм называть? Почему моя кошка жрёт "рагу из кролика в сливочном соусе", а я макароны с сосиской?
А вы знаете где у человека находится душа? Под мочевым пузырём! Пописал — и на душе стало легче.
Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о тёщах и зятьях, вам сюда.