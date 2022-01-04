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Официанта Жору в ресторане шутя называли Георгий-обедоносец: подборка смешных анекдотов

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Официанта Жору в ресторане шутя называли Георгий-обедоносец: подборка смешных анекдотов Новость обновлена 04 января 2022, 12:24

Новая порция шуток для вашей улыбки в этот хмурый день

Чтобы вы не скучали в этот пасмурный вторник, "Телеграф" составил для вас новую подборку смешных шуток для поднятия настроения.

Бабушка с внучкой две недели играли в школу. И только к концу второй недели, бабушка узнала, что делает за нее домашнее задание.

— У меня компьютер сам выключается. Что делать?

— У тебя системный блок внизу стоит?

— Да.

— Поменяй носки… Он, походу, сознание теряет.

Мать читает дочке сказку:

— Было у отца три сына: старший умный был детина, средний сын — и так и сяк, младший — вовсе был дурак…

— Мама, а у них отец болел, что ли?

— С чего ты взяла?

— А что у него с каждым разом всё хуже и хуже получалось?

А нельзя ли как-то поскромнее кошачий корм называть? Почему моя кошка жрёт "рагу из кролика в сливочном соусе", а я макароны с сосиской?

А вы знаете где у человека находится душа? Под мочевым пузырём! Пописал — и на душе стало легче.

Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о тёщах и зятьях, вам сюда.

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