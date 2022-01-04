Официанта Жору в ресторане шутя называли Георгий-обедоносец: подборка смешных анекдотов

Мать читает дочке сказку:

— Было у отца три сына: старший умный был детина, средний сын — и так и сяк, младший — вовсе был дурак…

— Мама, а у них отец болел, что ли?

— С чего ты взяла?

— А что у него с каждым разом всё хуже и хуже получалось?